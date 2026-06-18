買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露有位網友每次買香蕉回來，家裡時不時就會出現果蠅，請來專家處理，對方教他一個方法，果真事後再也沒有出現果蠅。

「魚漿夫婦」在臉書粉專分享這名網友的經驗，對方表示以往買了香蕉就是直接吃，但後來發現天氣變熱時，家裡就會出現一大堆的果蠅，因此趕緊請來除蟲專家處理。對方建議香蕉買回來後，最好立刻用水清洗30秒，這樣果蠅就不會再出現了。

專家解釋因為香蕉皮上可能會附著果蠅的卵，只要事先把卵洗掉、沖走，基本上就不太會孳生果蠅。網友事後也照著做，家裡真的再也沒有出現果蠅了，從此之後，只要買香蕉回來，一定會先用水沖洗過再食用。

之前曾有一名女網友分享，媽媽會把香蕉的蒂頭包起來，然後在上面放上一整顆蒜頭，周圍再也沒看到果蠅，有內行人解釋是因為大蒜有「大蒜素」，氣味強烈，確實對果蠅、蚊子有暫時驅避效果，但大蒜素很容易氧化，切開或剝皮後大概只能撐半天到一天，之後效果就會大幅下降，所以蒜頭若放久沒換，果蠅還是會默默出現。