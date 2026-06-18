快訊

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

世足賽／梅西帽子戲法仍被討厭！梅黑曝原因：全隊都在服務他

午後對流雲系發展旺盛 大台北+中部以北山區10縣市大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天一到，水果容易引來果蠅，因此保存方式就格外重要。 示意圖／AI生成
夏天一到，水果容易引來果蠅，因此保存方式就格外重要。 示意圖／AI生成

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露有位網友每次買香蕉回來，家裡時不時就會出現果蠅，請來專家處理，對方教他一個方法，果真事後再也沒有出現果蠅。

「魚漿夫婦」在臉書粉專分享這名網友的經驗，對方表示以往買了香蕉就是直接吃，但後來發現天氣變熱時，家裡就會出現一大堆的果蠅，因此趕緊請來除蟲專家處理。對方建議香蕉買回來後，最好立刻用水清洗30秒，這樣果蠅就不會再出現了。

專家解釋因為香蕉皮上可能會附著果蠅的卵，只要事先把卵洗掉、沖走，基本上就不太會孳生果蠅。網友事後也照著做，家裡真的再也沒有出現果蠅了，從此之後，只要買香蕉回來，一定會先用水沖洗過再食用。

之前曾有一名女網友分享，媽媽會把香蕉的蒂頭包起來，然後在上面放上一整顆蒜頭，周圍再也沒看到果蠅，有內行人解釋是因為大蒜有「大蒜素」，氣味強烈，確實對果蠅、蚊子有暫時驅避效果，但大蒜素很容易氧化，切開或剝皮後大概只能撐半天到一天，之後效果就會大幅下降，所以蒜頭若放久沒換，果蠅還是會默默出現。

香蕉

延伸閱讀

天氣熱果蠅變多！他自製簡易「香味陷阱」誘捕 實測大豐收

水果攤位掛空罐子有什麼作用？ 內行人秒懂：很好用

想挑香甜奇異果有撇步 內行人傳授2招：別只選賣相佳的

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

相關新聞

買香蕉回家容易出現果蠅 專家教30秒速解法：再也沒有出現過

台灣堪稱「水果王國」，不論是本土或者進口的水果種類繁多，但當進入夏天，天氣變得炎熱時，就容易引來果蠅、小蟲的侵襲。網紅「魚漿夫婦」透露買回來的香蕉皮上因為附有果蠅的卵，導致家裡時不時就出現果蠅。

巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

一名女網友在家樂福偶遇當年欠款的同事，勇敢討回兩萬元欠款。該同事曾以母親生病為由借錢後失聯，女網友憑藉LINE對話紀錄，最終成功拿回多年積欠款項，並提醒大眾謹慎借款。

端午吃粽電鍋全是粽葉味！專家教「一物煮10分鐘」 去垢除味免刷洗

端午節吃粽應景，除了現買現吃，也會用電鍋覆熱粽子食用。不過粽子油脂含量多、氣味重，容易在電鍋內留下難以去除的味道，無毒教母譚敦慈對此提供妙招，只要簡單使用「檸檬」清潔，就能達到去垢除味的功效。 要對付電鍋內濃厚的氣味、殘留的殘渣汙垢，譚敦慈表示，可在電鍋內放入數片檸檬，加水淹過需要清潔的位置，蓋上鍋蓋後加熱蒸煮10分鐘，之後靜置待水溫下降再將檸檬水倒掉，最後使用抹布輕輕擦拭鍋內就可將汙垢清除乾淨，且帶有淡淡檸檬清香。 譚敦慈指出，加水蒸煮時，蒸架等物也可一併放入鍋內清潔，若沒有檸檬，使用白醋或檸檬酸粉也可達到去垢效果。她也建議每次使用完畢後，可簡單用溼布將電鍋內外擦拭，再將鍋蓋打開通風，避免細菌滋生。 對於清潔用的抹布，譚敦慈也表示因抹布最容易蓄積黴菌，因此最好選擇白色，每周用沸水或1比1000的漂白水清洗1至2次，一旦出現黴斑、破洞，就立刻換新。此外，也建議依用途準備2至3條抹布，不要混用。

端午連假逼壅塞 國道南向車流將於19日達到高峰

端午連假將至，粗估國道南向車流將於19日達到高峰，行政院長卓榮泰要求交通部密切關注各種天候狀況，加強鐵公路沿線及邊坡巡檢，即時採取必要措施，另鑑於近期毒駕議題受社會高度關注，將持續宣導交通安全觀念；此外，現已啟動產銷調配，各項農產品供應充裕。

大雷雨炸南投 午後對流旺盛 北北基等10縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天大台北、南投地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

端午連假國道凌晨免收費 新竹系統至燕巢系統再8折

端午連假明天展開，假期從6月19日至21日共3天，預期返鄉、出遊及節慶活動車潮增加。警政署表示，各地警方已針對端午活動場地、觀光景點、遊樂園區、國道匝道及周邊平面道路等易塞路段，提前規劃交通疏導勤務，連假期間也會加強突發路況處理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。