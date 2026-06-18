比壞膽固醇更致命 長庚研究：脂蛋白（a）數值破30…心血管疾病風險升

我國十大死因中許多疾病都與心血管有關，包含癌症、高血壓、糖尿病、腦血管疾病等；如何及早找出高風險族群，是臨床預防的重要課題。林口長庚醫院心臟內科團隊分析逾5萬名病患資料，平均追蹤6.6年後發現，「脂蛋白（a）」濃度若超過30mg／dL，重大心血管疾病風險即顯著增加27%，且每增加10mg/dL，風險再上升約7%，而歐美標準高於30mg／dL，若國內沿用歐美標準，罹病風險恐被低估。

脂蛋白（a）是一種特殊的血脂蛋白，其結構與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）相似，但外層多了一段apolipoprotein（a）蛋白質，使其具有較強的發炎、促血栓及促進動脈硬化特性。

長庚研究團隊利用長庚體系電子病歷資料庫進行跨院區分析，經過平均6.6年長期追蹤，結果發現，只要脂蛋白（a）超過30mg／dL，心肌梗塞、缺血性腦中風、冠狀動脈介入治療、周邊血管手術及心因性死亡等重大心血管事件風險均明顯增加，等於比小於30 mg/dL的人顯著增加重大心血管疾病風險27%。

研究並發現，脂蛋白（a）與心血管風險呈現「連續上升」的關係，每增加10mg／dL濃度，心血管疾病風險即增加約7%。另外，觀察尚未發生心血管疾病的族群中，脂蛋白（a）若超過50mg／dL，死亡風險與低於50mg／dL者，依舊增加17%。

林口長庚心臟內科主治醫師陳東藝表示，過去多數研究來自歐美國家，普遍認為脂蛋白（a）需達50mg／dL，甚至是90mg／dL以上才具有明顯危害性。然而，亞洲族群的脂蛋白（a）濃度普遍較低，但風險卻可能在更低數值就開始上升，顯示風險評估標準應依族群特性重新調整。

陳東藝表示，脂蛋白（a）濃度有九成以上受遺傳因素影響，目前常用降膽固醇藥物難以有效降低其數值，因此被視為心血管疾病的「殘餘風險」指標。即使患者已將LDL膽固醇控制達標，若脂蛋白（a）偏高，仍可能持續面臨心血管疾病威脅。

林口長庚心臟內科系主任謝宜璋表示，這是目前亞洲地區探討脂蛋白（a）與心血管風險的重要大型研究之一，更具有台灣本土數據意義，未來可望作為將脂蛋白（a）納入常規心血管風險評估的重要依據，相關研究成果已刊登於「European Journal of Preventive Cardiology」期刊中。

林口長庚心臟內科主治醫師陳俊吉表示，脂蛋白（a）濃度可透過抽血檢測其數值，建議有早發性心血管疾病家族史、年輕型心肌梗塞、膽固醇控制良好卻仍反覆發生心血管事件的族群，可與醫師討論是否需要檢測。