愛上霸道總裁小心是悲劇…醫揭恐怖情人7警訊 分手、離婚是最危險時刻

每年6月為家庭暴力防治月，在「家庭暴力防治法」施行滿28周年前夕，衛福部公布台灣親密關係暴力的防治現況。最新統計顯示，近年家庭暴力通報案件持續攀升，親密關係暴力已占整體案件約五成，成為家暴案件最大宗，專家警告，分手、離婚等感情變化期是暴力風險最高的時刻。

衛福部統計，隨著民眾防暴意識提升，家庭暴力通報案件數從111年的14萬9198件，增加至114年的19萬676件，三年間增加逾4萬件。其中，親密關係暴力案件占整體通報案件約五成，被害人仍以女性為主，約占七成，但男性受害比例也呈現緩步上升趨勢，雙方互為加害與被害人的通報案件更逐年增加，至114年已達三成。

進一步分析發現，親密關係暴力最常見的導火線為個性不合或生活習慣衝突，占六成最高。其次為分手、離婚或感情問題，占37%；財務糾紛則占21%。若聚焦重大親密暴力案件，更有高達五成與分手、離婚、懷疑第三者介入等感情因素有關。

衛福部保護司長郭彩榕指出，國外研究發現，近半數重大親密關係暴力事件發生在分手期間或分手後不久。當關係面臨結束，一方若無法接受現實，容易因憤怒、嫉妒或失落情緒失控，進而演變成跟蹤、騷擾甚至暴力攻擊，因此分手階段被視為親密關係中最危險的時刻。

郭彩榕表示，近年雙方互為加害與被害人的案件逐年攀升，這類案件與過去女性主義所稱的權控型暴力並不相同，親密關係暴力樣態從肢體暴力朝向易被忽視的精神暴力或經濟暴力等多元方向演進，例如激烈言辭或冷暴力等，以致相互施暴、互為家暴相對人案量漸增。

彰化基督教醫院精神科醫師陳力源表示，暴力並非始於第一天，而是來自漸進式的掌控，實務上常見的「恐怖情人7大特徵」，包括控制欲強、占有欲過度、經常貶低羞辱伴侶、情緒勒索、跟蹤騷擾、暴力威脅，以及情緒或心理狀態失衡。

陳力源說，危險情人透過漸進式的掌控來削弱警覺心，許多受害者在交往初期，誤把過度關心、頻繁查勤當成愛的表現，但若對方要求掌握行蹤、限制交友圈，甚至以自傷、自殺威脅維繫感情，這些都已超越正常關心範圍，可能是親密暴力的前兆。

財團法人勵馨基金會主任李玉華說，分手本身不等於「安全」，尤其是剛分手是恐怖情人危機最高峰，因為另一方容易因無法接受關係結束、失去控制權而產生強烈的情緒起伏。對於具有潛在危險的對象，分手前後是衝突最高峰，需要透過具體策略與親友支援來確保人身安全，避免激怒對方。

另外，社會局也會評估危機程度，提供緊急庇護安置以確保安全，李玉華提醒，針對未同居的伴侶同樣適用相關保護機制。她分享一名受暴婦女的真實故事，個案長期遭伴侶控制與施暴，起初因害怕與無助而選擇隱忍，在社工、警方及司法系統介入後，成功聲請保護令，並獲得庇護安置與生活重建資源，最終脫離暴力陰影，重新建立獨立生活。