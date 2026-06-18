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外食壓力增！三重雞排名店今年第二度調漲 逼近百元大關
連鎖餐飲指標品牌鼎泰豐昨宣布，因原物料及人力等營運成本增加，調整部分餐點售價，整體平均調幅約5%。不只人氣餐廳漲聲響，庶民夜市小吃近年也紛紛調漲，外食族荷包壓力日稱。
新北市已有50年歷史的老字號「三重牛乳大王」位於三重天台商圈，以炸雞排加木瓜牛奶為經典組合，上個月下旬將招牌雞排從95元調漲至99元而引發熱議。
在地人說20年前這家店的雞排大約是35元、40元左右，今年初已經調整5元漲過一次價，5月底再漲4元，逼近百元大關已無銅板價的行情，但也有人說自己「吃的是回憶」，還是會光顧。
其他如永和樂華、板橋湳雅、新莊廟街等觀光夜市的指標性傳統小吃，也有不少民眾說，印象中原本60、70元左右的蚵仔煎，現在主流價格已經全面漲到80元上下，部分名店甚至要90元到100元。即使沒有海鮮只加雞蛋和蔬菜的「蛋煎」，普遍也都漲到60、70元左右，「現在逛夜市沒帶個幾百塊，可能吃不飽！」
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