大台北午後大雷雨開炸…端午連假豔陽 周六恐飆36度高溫

今天中北部午後還是會有比較大的雨勢發生，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，大台北、中部以北山區可能有局部大雷雨出現。明天起端午連假開始，天氣變得比較熱，注意防曬、多補充水分，只有山區零星短暫陣雨。

他說，台灣周遭雲量明顯減少，主要是因為影響到台灣的鋒面已經來到華中地區，隨著它的雲帶遠離，台灣附近天氣變得比較晴朗。未來幾天包括台灣以東的西北太平洋洋面雲量都是比較少的，這是太平洋高壓所在位置，未來一直到端午連假，台灣都在太平洋高壓勢力範圍之內，天氣變得比較晴朗穩定。

至於是否有颱風發展機會？劉宇其表示，在關島以東的熱帶洋面上，有雲系發展，不排除連假期間可能有熱帶性低氣壓發展出來，不過，整個連假期間它距離台灣相當遙遠，所以對台灣天氣沒有影響。以目前資料顯示，這個低氣壓可能會以西北西方向、下周逐漸接近琉球群島，不過後續的路徑以北轉的機會偏高，後期路徑變化相當大，氣象署密切觀察。

未來1周天氣預測，他說，鋒面持續位於華中上空，對台灣相當遙遠，水氣不會有影響。台灣反而受到太平洋高壓勢力範圍所影響，所以天氣相對比較穩定。

降雨趨勢，劉宇其表示，整個降雨逐步減少，不過今天還是有些水氣，各地晴到多雲天氣；中午過後山區、中部以北，宜蘭、花蓮，還是可能有午后雷陣雨發生，當中包括大台北地區、中部以北山區可能有局部性大雨出現。

明天端午節，劉宇其表示，水氣進一步減少，午後雷雨的區域逐步縮小；明天大台北、宜蘭、山區，可能還是有午後雷陣雨發生。但是周六之後，降雨侷限到山區，大致上為晴到多雲的天氣為主，預期會持續到下周三。

溫度趨勢持續攀升，劉宇其表示，今天至明天端午節溫度就滿高的，西半部高溫普遍33度以上，東半部31度；台東有焚風發生，可能有更高溫度。周六天氣更晴朗，各地溫度明顯攀升；大台北地區、中南部內陸地區、花東縱谷一帶，不排除有35、36度高溫出現。連假期間外出，尤其中午時段，要注意防曬、多補充水分。

劉宇其表示，周五前大潮，沿海低窪地區留意水位變化。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供