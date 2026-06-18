「有做就有幣」 四項健康行動可換健康幣 石崇良：拼9月開學上路

為促進國民健康，衛福部去年公布要推出健康幣，原定今年4月上路卻因兌換平台整合問題延宕。衛福部長石崇良今說明，健康幣首波將鎖定成人健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種，「有做就有幣」，若進度順利，最快下半年正式對外公布上路方案。是否有機會9月開學季同步啟動，石崇良表示：「我們會努力。」

石崇良今出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第15次全體委員會議，會前受訪表示，健康幣主要用於鼓勵成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種，篩檢先以公費篩檢為主，疫苗則規畫是公費跟自費疫苗都可以納入採計，不過會先鎖定三類疫苗，即將開打的流感疫苗、新冠肺炎疫苗及成人肺炎鏈球菌疫苗。

石崇良說，另也納入生活形態評量，鼓勵民眾自我審視健康生活習慣，量表填完後就能獲得健康幣；長者的ICOPE長者內在能力檢測稍微複雜，因此推廣希望讓長者早一點自我評估，當中的六項功能評估，希望有簡易方式提供給醫療人員協助，做完評估上傳也可以獲得健康幣，但目前還在討論中，尚未完全定案。

石崇良表示，現在進行健康幣兌換系統確認，本月就會開始測試，包含談定的幾家通路企業，下半年會正式宣布。被問及有無可能今年9月跟新學期開學時一同實施，石崇良回應，「我們會努力。」