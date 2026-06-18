佛經種出的甜瓜？台東青農研發新品種 金黃果肉一切開驚艷眾人

端午節連假即將到來，正是甜瓜盛產季節，台東瓜農游寰宇近日忙著在網室內採收金黃色的「星澄甜瓜」，一顆顆圓潤飽滿的果實掛滿藤架，散發濃郁果香。這款近年新育成的甜瓜品種，不僅外型亮眼，口感與甜度更受到市場青睞，成為台東夏季特色農產之一。

游寰宇表示，「星澄甜瓜」是近6、7年來逐漸推廣的新興品種，外觀如同金黃色皮球，具有皮薄、肉厚、果香濃郁等特色。切開後可見深橙色果肉，汁多且籽少，入口香甜，深受消費者喜愛。

研究所畢業後選擇返鄉務農的游寰宇，多年來不斷嘗試種植不同作物，希望為台東農業創造更多可能性。目前以網室方式栽種各式甜瓜及哈密瓜，採無毒管理模式，希望兼顧品質與食安，提供消費者安心的水果選擇。

他指出，星澄甜瓜平均甜度約13至14度，且良果率可達9成以上，加上生長期能避開夏季颱風侵襲，十分適合台東氣候環境種植。近年來市場接受度逐漸提升，不少消費者一試成主顧，也讓他對這個品種更有信心。

除了栽培技術之外，游寰宇的農園還有一項特別之處。由於本身信仰佛教，他在農園內架設太陽能播音設備，定時播放佛經，希望透過誦經聲陪伴作物成長，也祈求風調雨順、作物平安豐收。

游寰宇笑說，雖然無法證明佛經是否真的能讓甜瓜長得更好，但這是一種心靈寄託，也是農民對土地與作物的一份祝福，希望每一顆甜瓜都能順利成熟，賣出好價錢，讓消費者品嚐到來自台東土地的甘甜滋味。

隨著端午節送禮與家庭聚會需求增加，星澄甜瓜也進入採收高峰期。金黃討喜的外觀加上香甜多汁的口感，讓這款台東特色水果逐漸打開知名度，成為夏季水果市場中的亮眼新星。

游寰宇採用網室無毒栽培方式種植甜瓜，希望提供消費者安全優質的水果。圖／讀者提供

台東瓜農游寰宇趕在端午節前採收星澄甜瓜，一顆顆金黃色果實掛滿棚架，十分吸睛。圖／讀者提供