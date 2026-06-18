快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

佛經種出的甜瓜？台東青農研發新品種 金黃果肉一切開驚艷眾人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
星澄甜瓜外型渾圓金黃，果肉呈深橙色，具有皮薄、肉厚、籽少及香氣濃郁等特色。圖／讀者提供
星澄甜瓜外型渾圓金黃，果肉呈深橙色，具有皮薄、肉厚、籽少及香氣濃郁等特色。圖／讀者提供

端午節連假即將到來，正是甜瓜盛產季節，台東瓜農游寰宇近日忙著在網室內採收金黃色的「星澄甜瓜」，一顆顆圓潤飽滿的果實掛滿藤架，散發濃郁果香。這款近年新育成的甜瓜品種，不僅外型亮眼，口感與甜度更受到市場青睞，成為台東夏季特色農產之一。

游寰宇表示，「星澄甜瓜」是近6、7年來逐漸推廣的新興品種，外觀如同金黃色皮球，具有皮薄、肉厚、果香濃郁等特色。切開後可見深橙色果肉，汁多且籽少，入口香甜，深受消費者喜愛。

研究所畢業後選擇返鄉務農的游寰宇，多年來不斷嘗試種植不同作物，希望為台東農業創造更多可能性。目前以網室方式栽種各式甜瓜及哈密瓜，採無毒管理模式，希望兼顧品質與食安，提供消費者安心的水果選擇。

他指出，星澄甜瓜平均甜度約13至14度，且良果率可達9成以上，加上生長期能避開夏季颱風侵襲，十分適合台東氣候環境種植。近年來市場接受度逐漸提升，不少消費者一試成主顧，也讓他對這個品種更有信心。

除了栽培技術之外，游寰宇的農園還有一項特別之處。由於本身信仰佛教，他在農園內架設太陽能播音設備，定時播放佛經，希望透過誦經聲陪伴作物成長，也祈求風調雨順、作物平安豐收。

游寰宇笑說，雖然無法證明佛經是否真的能讓甜瓜長得更好，但這是一種心靈寄託，也是農民對土地與作物的一份祝福，希望每一顆甜瓜都能順利成熟，賣出好價錢，讓消費者品嚐到來自台東土地的甘甜滋味。

隨著端午節送禮與家庭聚會需求增加，星澄甜瓜也進入採收高峰期。金黃討喜的外觀加上香甜多汁的口感，讓這款台東特色水果逐漸打開知名度，成為夏季水果市場中的亮眼新星。

游寰宇採用網室無毒栽培方式種植甜瓜，希望提供消費者安全優質的水果。圖／讀者提供
游寰宇採用網室無毒栽培方式種植甜瓜，希望提供消費者安全優質的水果。圖／讀者提供

台東瓜農游寰宇趕在端午節前採收星澄甜瓜，一顆顆金黃色果實掛滿棚架，十分吸睛。圖／讀者提供
台東瓜農游寰宇趕在端午節前採收星澄甜瓜，一顆顆金黃色果實掛滿棚架，十分吸睛。圖／讀者提供

農園內設置太陽能播音設備播放佛經，成為游寰宇甜瓜園的一大特色。圖／讀者提供
農園內設置太陽能播音設備播放佛經，成為游寰宇甜瓜園的一大特色。圖／讀者提供

端午節 甜瓜 台東

延伸閱讀

影／外面下大雨、裡面忙採瓜 九如青農溫室瓜果雨季照樣甜

想挑香甜奇異果有撇步 內行人傳授2招：別只選賣相佳的

雨季也能安心收成！屏東青農溫室 守住九如香瓜、馬卡龍西瓜

好讀周報／吃鳳梨不能配芒果？農糧署現身闢謠 破解4網路傳言

相關新聞

「有做就有幣」 四項健康行為可換健康幣 石崇良：力拼9月開學上路

為促進國民健康，衛福部去年公布要推出健康幣，原定今年4月上路卻因兌換平台整合問題延宕。衛福部長石崇良今說明，健康幣首波將鎖定成人健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種，「有做就有幣」，若進度順利，最快下半年正式對外公布上路方案。是否有機會9月開學季同步啟動，石崇良表示：「我們會努力。」

端午節龍舟賽帶旺台南住宿熱 市府出手稽查房價防哄抬

台南市國際龍舟錦標賽17日至21日在台南運河登，結合多項文化、親子及觀光活動，吸引大量遊客來訪，帶動旅宿住宿需求成長，市府觀旅局為維護旅客住宿品質及消費權益，在連假前辦理旅宿房價稽查作業，確保旅宿市場交易秩序。

怪手翻覆軌道致台鐵大延誤 恐下午才恢復正常通車 交部政次：吊除不易

台鐵今天凌晨修剪軌道旁樹枝時，執行任務的小怪手翻覆西正線上，由於事發地點位在橋中央，吊除不易，上午通勤時間採東正線單線雙向通車，南下北上列車多有延誤。怪手凌晨4時半左右翻覆、台鐵App卻直到上午8時許才推播通知，其中恢復時間更是一延再延，最新預計得到下午才能正常通車。

亞太兒科醫院排名 台大兒醫首躋身10名內 院長盼政府持續投資兒童醫療

美國「新聞周刊（Newsweek）」近期公布亞太專科醫院評比結果，針對10種不同專科選出925家醫院進行排名。在兒科醫院部分，我國共4家醫院擠入百名內，台大兒童醫院排名，從前年第16名、去年第12名，至今年擠入前10名，在台灣排名第1。台大兒醫院長李旺祚指出，在健康台灣深耕計畫經費挹注下，串連全台醫院打造我國兒童醫療網，國際評比名次提升代表過去努力方向正確，將持續精進。

米克拉颱風最快端午連假生成 賈新興：有5成左右機率

夏季型天氣來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，明天至下周六，高溫悶熱，大致午後零星短暫雨。其中，周日至下周六於清晨台中以南沿海有零星短暫雨。預估周六至周日，今年第7號颱風米克拉有生成趨勢。

電子煙入國小校園 喪屍煙彈恐藏匿 石崇良：修法最快下周送立院審查

台中地方社群日前有家長爆料，指國小五年級學生竟在校內廁所集體吸食並互相請客，且俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯也容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。衛福部長石崇良表示，目前電子煙相關修法已在行政院討論，預計最快於下周就會經過行政院院會討論通過，送交立法院做審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。