端午吃粽電鍋全是粽葉味！專家教「一物煮10分鐘」 去垢除味免刷洗

端午節吃粽應景，除了現買現吃，也會用電鍋覆熱粽子食用。不過粽子油脂含量多、氣味重，容易在電鍋內留下難以去除的味道，無毒教母譚敦慈對此提供妙招，只要簡單使用「檸檬」清潔，就能達到去垢除味的功效。

要對付電鍋內濃厚的氣味、殘留的殘渣汙垢，譚敦慈表示，可在電鍋內放入數片檸檬，加水淹過需要清潔的位置，蓋上鍋蓋後加熱蒸煮10分鐘，之後靜置待水溫下降再將檸檬水倒掉，最後使用抹布輕輕擦拭鍋內就可將汙垢清除乾淨，且帶有淡淡檸檬清香。

譚敦慈指出，加水蒸煮時，蒸架等物也可一併放入鍋內清潔，若沒有檸檬，使用白醋或檸檬酸粉也可達到去垢效果。她也建議每次使用完畢後，可簡單用溼布將電鍋內外擦拭，再將鍋蓋打開通風，避免細菌滋生。

對於清潔用的抹布，譚敦慈也表示因抹布最容易蓄積黴菌，因此最好選擇白色，每周用沸水或1比1000的漂白水清洗1至2次，一旦出現黴斑、破洞，就立刻換新。此外，也建議依用途準備2至3條抹布，不要混用。