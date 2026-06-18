台鐵延誤影響14輛區間車 怪手翻覆軌道…恐下午才能恢復正常

台鐵今天凌晨修剪軌道旁樹枝時，執行任務的小怪手翻覆西正線上，由於事發地點位在橋中央，吊除不易，上午通勤時間採東正線單線雙向通車，南下北上列車多有延誤。怪手凌晨4時半左右翻覆、台鐵App卻直到上午8時許才推播通知，其中恢復時間更是一延再延，最新預計得到下午才能正常通車。

台鐵今天執行夜間養護施工時，於凌晨4時23分接獲通報，一輛怪手不慎翻覆於苗栗=竹南間西正線（K129+700處）。由於怪手難以自行脫困，今天通勤時間苗栗=竹南間以東正線單線雙向通車。

立法院交通委員會今天續審交通部相關預算，交通部政次伍勝園表示，這起事故是外包商進行軌道周邊的樹木修剪作業，由於受限鐵道橋梁空間，以怪手改裝剪頭、加裝膠輪進入軌道區作業。沒想到因為器具手臂伸得太過去，導致重心不穩而翻覆、侵入軌道淨空區。

伍勝園表示，事故發生後，台鐵立即成立一級應變小組，並於各車站張貼告示、廣播宣導應變措施。且因目前採單線雙向通車，部分區間車可能會因為禮讓長途通行而取消，統計共6班次停駛、30班次受影響。

然後續台鐵統計影響進一步擴大，截至上午9時45分，共14輛區間車停駛，包含1105、1117、2123、1127、1137、1147、1157、1148、1168、2120、1178、1188、1198及1208次，經過事發路段的列車大約延誤10分至15分。

立委李昆澤說，繼2021年太魯閣號在清水隧道前撞上侵入工程車，釀成重大傷亡外、2022年東南水泥塔倒塌癱瘓雙鐵，今天台鐵臨軌工程安全再度亮起紅燈，要求交通部工程安全不能打折扣。

此外，由於台鐵App顯示，一開始恢復時間是上午7時，但一度延後到9時、又再延到12時，目前粗估下午才能搶通。立委洪孟楷說，台鐵估計過於樂觀，可能導致旅客跑到現場卻落空。伍勝園說，因為事發地點周邊沒有道路，吊除不易導致。但同意委員，未來在資訊發布上要更加強。

洪孟楷說，怪手翻覆代表工法有問題，台鐵應該於1個月內專案檢討。