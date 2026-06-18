快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

亞太兒科醫院排名台大兒醫首次躋身前10 院長盼政府持續投資兒童醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大兒童醫院院長李旺祚指出，該院在健康台灣深耕計畫經費挹注下，串連全台醫院打造我國兒童醫療網，國際評比名次提升代表過去努力方向正確，將持續精進。本報資料照片。
台大兒童醫院院長李旺祚指出，該院在健康台灣深耕計畫經費挹注下，串連全台醫院打造我國兒童醫療網，國際評比名次提升代表過去努力方向正確，將持續精進。本報資料照片。

美國「新聞周刊（Newsweek）」近期公布亞太專科醫院評比結果，針對10種不同專科選出925家醫院進行排名。在兒科醫院部分，我國共4家醫院擠入百名內，台大兒童醫院排名，從前年第16名、去年第12名，至今年擠入前10名，在台灣排名第1。台大兒醫院長李旺祚指出，在健康台灣深耕計畫經費挹注下，串連全台醫院打造我國兒童醫療網，國際評比名次提升代表過去努力方向正確，將持續精進。

本次Newsweek亞太兒童專科醫院排名，我國家擠入百名內醫院分別為：台大兒童醫院排名第10，馬偕兒童醫院排名第39，台北榮總排名90，林口長庚排名92。李旺祚指出，該院在兒童醫療領域不斷努力，也強化國際交流，國際排名近年一路從20多名進步至前10名，「我們願意與台灣所有兒童醫療人員站在一起，為台灣兒童醫療擔負起最後一道防線。」

李旺祚指出，在台大醫院總院資源及政府優化兒童醫療網計畫、健康台灣深耕支持下，讓台大兒醫能大刀闊斧改革，其中最重要的一步，是利用健康台灣深耕計畫，串連各家兒童醫院、醫院兒科部門，盼結合不同院所力量，打造我國兒童醫療網，「讓大家更認識兒童醫療」，盼未來政府持續投入更多資源在兒童醫療領域，讓國內兒科醫療持續往前邁進，不受少子化趨勢影響。

台大兒童醫院與鄰近11家院所，包含台北市立聯合醫院仁愛、婦幼分院等針對兒童醫療進行合作，李旺祚指出，將持續擴展觸角至桃園敏盛醫院，東部的羅東博愛、花蓮慈濟等醫院，院際合作重點之一包括兒童藥劑師訓練，兒童用藥劑量、劑型與成人不同，調配上需更多心力，台大兒醫舉辦多場兒童藥師訓練，8月起更要經驗推展至澎湖惠民醫院，結合早療團隊、各次專科醫師共同交流。

Newsweek指出，今年獲選的亞太925家醫院，分別來自10大科別，包括心臟內科、腫瘤科、兒科、神經內科、心臟外科、新陳代謝科、神經外科、骨科、胸腔內科，並首度納入胃腸肝膽科，評比方式包括國際同儕評分，也參考醫院獲得的國際認證項目，並納入與國際市場調查機構Statista合作，於去年秋季完成的「病人自評療效指標（PROMs）」。

台大 美國 健康

延伸閱讀

全台分院去年就診人次逼近醫學中心 馬光中醫執行長盼提升中醫利用率

英國QS世界大學排名 台灣4大學入前200名刷新紀錄

健康主題館／WaCare線上講座 重量級專家陪失智者家庭走過風雨

上海醫院「AI初判皮膚問題+醫師把關」實測…逾9成一致

相關新聞

外食壓力增！三重雞排名店今年第二度調漲 逼近百元大關

連鎖餐飲指標品牌鼎泰豐昨宣布，因原物料及人力等營運成本增加，調整部分餐點售價，整體平均調幅約5%。不只人氣餐廳漲聲響，庶民夜市小吃近年也紛紛調漲，外食族荷包壓力日稱。

大台北午後大雷雨開炸 端午連假豔陽熱爆 周六溫度更明顯攀升

今天中北部午後還是會有比較大的雨勢發生，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，大台北、中部以北山區可能有局部大雷雨出現。明天起端午連假開始，天氣變得比較熱，注意防曬、多補充水分，只有山區零星短暫陣雨。

「有做就有幣」 四項健康行為可換健康幣 石崇良：力拼9月開學上路

為促進國民健康，衛福部去年公布要推出健康幣，原定今年4月上路卻因兌換平台整合問題延宕。衛福部長石崇良今說明，健康幣首波將鎖定成人健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種，「有做就有幣」，若進度順利，最快下半年正式對外公布上路方案。是否有機會9月開學季同步啟動，石崇良表示：「我們會努力。」

端午節龍舟賽帶旺台南住宿熱 市府出手稽查房價防哄抬

台南市國際龍舟錦標賽17日至21日在台南運河登，結合多項文化、親子及觀光活動，吸引大量遊客來訪，帶動旅宿住宿需求成長，市府觀旅局為維護旅客住宿品質及消費權益，在連假前辦理旅宿房價稽查作業，確保旅宿市場交易秩序。

怪手翻覆軌道致台鐵大延誤 恐下午才恢復正常通車 交部政次：吊除不易

台鐵今天凌晨修剪軌道旁樹枝時，執行任務的小怪手翻覆西正線上，由於事發地點位在橋中央，吊除不易，上午通勤時間採東正線單線雙向通車，南下北上列車多有延誤。怪手凌晨4時半左右翻覆、台鐵App卻直到上午8時許才推播通知，其中恢復時間更是一延再延，最新預計得到下午才能正常通車。

亞太兒科醫院排名 台大兒醫首躋身10名內 院長盼政府持續投資兒童醫療

美國「新聞周刊（Newsweek）」近期公布亞太專科醫院評比結果，針對10種不同專科選出925家醫院進行排名。在兒科醫院部分，我國共4家醫院擠入百名內，台大兒童醫院排名，從前年第16名、去年第12名，至今年擠入前10名，在台灣排名第1。台大兒醫院長李旺祚指出，在健康台灣深耕計畫經費挹注下，串連全台醫院打造我國兒童醫療網，國際評比名次提升代表過去努力方向正確，將持續精進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。