亞太兒科醫院排名台大兒醫首次躋身前10 院長盼政府持續投資兒童醫療

美國「新聞周刊（Newsweek）」近期公布亞太專科醫院評比結果，針對10種不同專科選出925家醫院進行排名。在兒科醫院部分，我國共4家醫院擠入百名內，台大兒童醫院排名，從前年第16名、去年第12名，至今年擠入前10名，在台灣排名第1。台大兒醫院長李旺祚指出，在健康台灣深耕計畫經費挹注下，串連全台醫院打造我國兒童醫療網，國際評比名次提升代表過去努力方向正確，將持續精進。

本次Newsweek亞太兒童專科醫院排名，我國家擠入百名內醫院分別為：台大兒童醫院排名第10，馬偕兒童醫院排名第39，台北榮總排名90，林口長庚排名92。李旺祚指出，該院在兒童醫療領域不斷努力，也強化國際交流，國際排名近年一路從20多名進步至前10名，「我們願意與台灣所有兒童醫療人員站在一起，為台灣兒童醫療擔負起最後一道防線。」

李旺祚指出，在台大醫院總院資源及政府優化兒童醫療網計畫、健康台灣深耕支持下，讓台大兒醫能大刀闊斧改革，其中最重要的一步，是利用健康台灣深耕計畫，串連各家兒童醫院、醫院兒科部門，盼結合不同院所力量，打造我國兒童醫療網，「讓大家更認識兒童醫療」，盼未來政府持續投入更多資源在兒童醫療領域，讓國內兒科醫療持續往前邁進，不受少子化趨勢影響。

台大兒童醫院與鄰近11家院所，包含台北市立聯合醫院仁愛、婦幼分院等針對兒童醫療進行合作，李旺祚指出，將持續擴展觸角至桃園敏盛醫院，東部的羅東博愛、花蓮慈濟等醫院，院際合作重點之一包括兒童藥劑師訓練，兒童用藥劑量、劑型與成人不同，調配上需更多心力，台大兒醫舉辦多場兒童藥師訓練，8月起更要經驗推展至澎湖惠民醫院，結合早療團隊、各次專科醫師共同交流。

Newsweek指出，今年獲選的亞太925家醫院，分別來自10大科別，包括心臟內科、腫瘤科、兒科、神經內科、心臟外科、新陳代謝科、神經外科、骨科、胸腔內科，並首度納入胃腸肝膽科，評比方式包括國際同儕評分，也參考醫院獲得的國際認證項目，並納入與國際市場調查機構Statista合作，於去年秋季完成的「病人自評療效指標（PROMs）」。