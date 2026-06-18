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米克拉颱風最快端午連假生成 賈新興：有5成左右機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式預測未來10天TY侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
歐洲系集模式預測未來10天TY侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

夏季型天氣來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，明天至下周六，高溫悶熱，大致午後零星短暫雨。其中，周日至下周六於清晨台中以南沿海有零星短暫雨。預估周六至周日，今年第7號颱風米克拉有生成趨勢。

明天開始端午節連續假期，他說，明天至周六，午後各地山區、大台北東半側及宜花東有零星短暫陣雨。周日至下周六，於清晨台中以南沿海有零星短暫雨，其中周日至下周四，午後各地山區及宜花東有零星短暫陣雨，下周五午後各地山區及台中以南有零星短暫雨，下周六午後各地有零星短暫雨。

至於颱風消息，賈新興說，綜合研判，明天至周六觀察關島附近，有熱帶性低氣壓生成的機率，預估周六至周日，第7號颱風米克拉有5成左右的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

賈新興 颱風 YouTube

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