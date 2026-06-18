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電子煙入國小校園恐藏喪屍煙彈 石崇良：修法最快下周送立院審查

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台中地方社群日前有家長爆料，指國小五年級學生竟在校內廁所集體吸食並互相請客，且俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯也容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。記者翁唯真／攝影
台中地方社群日前有家長爆料，指國小五年級學生竟在校內廁所集體吸食並互相請客，且俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯也容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。記者翁唯真／攝影

台中地方社群日前有家長爆料，指國小五年級學生竟在校內廁所集體吸食並互相請客，且俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯也容易偽裝成電子煙，引發外界憂心。衛福部長石崇良表示，目前電子煙相關修法已在行政院討論，預計最快於下周就會經過行政院院會討論通過，送交立法院做審查。

石崇良今出席出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第15次全體委員會議，會前受訪表示，有關於電子菸的加強管理，已經送交菸害防制法的修正草案。目前在行政院已經由政委主持，開過幾次會議，大致上的條文都已經完成，現在在做文字跟一些刑責對照的整理。

石崇良說，這次修法最主要針對電子菸管理，從輸入、製造，都會加重刑責。包含過去是沒有刑責只有行政罰，這次是從輸入、製造、販賣都加入刑責，最高判3年有期徒刑，同時還會依據情節輕重、分量多寡，有不同的刑度跟罰鍰。

石崇良表示，過去在「持有」沒有罰則，只有在「使用」會有沒入、罰金。這一次修法的草案在「持有」不一定是現行犯在使用，只要發現有持有的情形之下就會沒入，罰則提升至3至10萬元，也會按照情節輕重有一些不同的處分。

石崇良說，最後一個是對透過網路或電子平台販售也納入管理，並加重在平台業者應該負擔的責任、管理義務，查緝的相關要求配合事項及強制停帳或是下架、遮蔽這些相關職權的行使。所以這一次在菸害防制法裡面相當大幅度地對電子煙歸類做「類菸品」去加強管理。

石崇良表示，不論是毒品、菸害防制，這都是跨部會合作。「依托咪酯」其實是毒品並不是「煙」。第一「依托咪酯」升級到「三級毒品」，第二，從原料的管制到不得製造、販賣、輸入，這一點一定要不斷去強調，不要讓小朋友因為好奇而使用，所以在法務部的查緝會去強化。

另針對校園端防治部分，石崇良指出，對於校園部分會跟教育部提過會有強化教育，讓青少年了解這不是菸是毒，不要輕易嘗試。另外也會賦予在校園能夠沒入，在菸害防制法還沒通過之前，也可以以暫時保管的方式，然後再通知衛生局去查。

石崇良表示，查的時候就是從源頭查起「順藤摸瓜」，從產品在哪裡來，小朋友怎麼拿到並往上游去溯源，並配合檢調來加強查緝。

另「喪屍煙彈」部分，交通部也修訂了罰則，石崇良說，未來毒駕的部分，不只是本身的責任加重，對於使用的汽車也會沒入等等。所以在行政院已經召集了幾次的跨部會會議，大家一起要努力打擊這個新興的毒品。

石崇良 電子煙 修法

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