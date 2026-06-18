巧遇「消失7年」欠債前同事！她當場堵人討回2萬 律師：可加利息

有一名女網友近日於知名論壇Dcard分享了一段親身經歷，引發網友熱烈討論。該網友表示，自己在2019年大學四年級在一家大賣場實習期間，曾因同事以母親生病為藉口向她借款2萬元，事後卻遭對方消失聯絡，令她懊惱不已。

根據該名女子的描述，當時她每月實習薪資僅2萬2千元，這筆錢等於她整整一個月的收入。然而，在對方離職後，她才得知此人以相同理由向多位同事借款。多年來，她始終對此事耿耿於懷，但礙於羞於啟齒，未曾向他人提及。

令人意想不到的是，就在近日，她在逛賣場時意外遇見了這名曾經騙走她錢的前同事，並與對方正面交鋒。她鼓起勇氣上前詢問對方是否認識自己，並直言要求對方歸還欠款。對方一開始試圖推託，聲稱自己有困難，並承諾晚上再還錢。然而，該女子不願再受欺騙，堅持要求對方當場還錢，甚至威脅報警處理。

在她的堅持下，該名男子最終前往提款機取款，將欠款歸還。期間，男子的母親還質問該女子是否有借款證據。幸好該女子早有準備，立刻出示了當年的LINE對話記錄，證明自己並非無端指控。

這段經歷被她分享到網路上後，引起廣大網友的共鳴與讚賞。不少人留言表示，「妳好勇敢！這次討回來真的太厲害了！」、「給他鬧大就對了，別再讓這種人有機會繼續害人！」、「妳是正義的化身，希望其他受害者也能像妳一樣討回公道。」

也有網友分享了自身類似的經歷，呼籲大家在面對金錢借貸時務必謹慎。有人留言提醒，「幫付醫療費我都會親自過去幫對方付，不會直接給現金」、「我覺得報警更有效果」等。

此外，有律師指出，若遇到借款不還的情況，可以透過法律途徑解決。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師建議，應保存好相關借款證據，例如通訊記錄或借據，並透過寄發存證信函等方式正式追討欠款。根據法律規定，債權人還可以依法請求年利率5%的遲延利息，將債權轉化為「另類定存」，以保障自身權益。