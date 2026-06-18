小束花成主流 台南農改場「特研保鮮劑」助花農搶攻市場

6月畢業時節也是國產火鶴花盛產季、加上小束花成主流火鶴受青睞。台南區農業改良場表示，火鶴花適合畢業與各種節日祭典祝福，該場成功研發火鶴保鮮劑，能延長一倍花期，讓火鶴花在炎熱夏季不易萎凋，免費贈送農民歡迎聯繫取用。電話06-5912901#523。

台南農改場作物環境科副研究員張元聰指出，火鶴冬天約15天老化，夏天10天左右，影響外銷拓展，目前大多外銷日本、澳洲香港也有少量。保鮮劑噴花可延長10天，增進出口商機。

他說，畢業當多種活動小花束逐漸流行，使用火鶴的機會越來越多，希望推廣農友多種植。保鮮劑也是植物生長調節劑，因製作不易利潤有限，業者生產意願不高，農改場免費提供。

農改場指出，火鶴花是傳遞祝福理想花卉，有多種花色，諧音「乎好」寓意順利、萬事皆好，加上花形亮麗、色彩豐富，苞片厚實且耐熱性佳。

台南場表示，火鶴花產業以切花為主，為台灣重要外銷花卉，每年外銷日本超過600萬枝，台南市六甲、下營及官田等地是重要產區及生產聚落，目前栽培面積約占全國三分之一。

該場因應夏季高溫易縮短火鶴切花後瓶插壽命，影響品質與商品價值，研發「火鶴花專用保鮮劑」，可有效延緩花朵老化、延長瓶插壽命，預計每年提供全國各產區花農使用100萬枝以上，對提升切花品質及穩定供貨具有明顯助益，進一步強化國產火鶴花在內外銷市場的競爭力，對花農收益及產業發展均具正面效益。

台南場指出，火鶴花的花色多元，包含紅、粉、白、橙、綠及雙色等品種，象徵畢業生即將展開多彩多姿的未來，愛心狀苞片的外形，也傳達誠摯祝福之意。選用國產火鶴花不論單枝包裝或花束設計，都美觀大方，不僅支持在地花卉產業，也因供應鏈較短、耗損較少，有效減少運輸與流通過程中的資源浪費，兼顧祝福心意與低碳永續理念。