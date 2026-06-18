天氣熱不只中暑！極端高溫常見10大身體不適 失眠、長痘、腸胃問題有解

你以為夏天變熱只是正常季節變化嗎？在全球暖化持續加劇下，高溫早已不只是短暫天氣現象，而是逐漸影響健康與生活型態的潛在警訊。根據內政部國土署《國家氣候變遷調適行動計畫》，台灣過去110年間（1911年～2020年），年平均氣溫已上升約 1.6℃，且近50年呈現加速趨勢。

台灣夏季天數持續拉長，部分地區一年甚至有超過三分之一的時間處於高溫狀態。炎熱不僅帶來體感上的不舒服，更對人體造成深層、持續性的負擔，原本負責維持穩定的體溫調節、循環與修復機制逐漸面臨過度的壓力與耗損，日積月累下演變成疲倦無力、情緒起伏、腸胃失衡、睡眠障礙與代謝問題。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點極端高溫下最常被網友討論的10大身體不適現象，帶你了解炎熱如何一步步改變身體狀態。面對愈來愈漫長且劇烈的夏季，除了做好降溫與補水，更須趁著節氣轉換期間及早調養，幫助身體建立強大的環境適應能力。

示意圖／Shutterstock

夏天最危險的健康風險，往往不是熱到滿頭大汗，而是身體已經發出求救訊號卻被忽略。許多人以為只是天氣太熱、胃口變差，但頭暈、噁心、全身無力等症狀，很可能是脫水、熱衰竭甚至中暑的前兆。

當氣溫持續飆升，人體會透過大量排汗與血管擴張散熱，一旦水分與電解質流失過多卻未及時補充，身體循環系統便會面臨沉重負擔。網友提醒，「不要等到口渴才喝，分多次喝、慢慢喝」、「不是只有站在大太陽底下才會中暑。冷氣房跟戶外一直進進出出，身體一下收一下放；室內悶、熱散不掉，身體調節溫度的系統一樣會罷工」。

除了口渴與疲倦，若出現噁心、頭痛、心悸、注意力不集中等情況，就要提高警覺。當體溫異常升高、持續嘔吐、心跳過快，甚至出現意識模糊時，可能已經發展成熱衰竭或中暑，應立即移至陰涼處降溫，並盡快就醫。

★小知識：從尿液顏色看出身體缺不缺水

衛生福利部國民健康署指出，尿液顏色一般分為5種：透明無色可能代表水分過多；透明淡黃色屬於水分充足；黃色則表示補水不足或流汗較多，需持續補充；烏龍茶色代表明顯缺水，應立即補水；若呈濃茶色，可能已嚴重脫水，建議儘速就醫評估。

No.2 頭暈、頭痛

天氣一熱就容易昏沉、頭痛，甚至蹲下再站起來時眼前發黑，是不少人夏天共同的困擾。有網友分享，「出門熱得像走進烤爐，流汗流到衣服濕掉，進去室內又開始吹冷氣，整個偏頭痛都來了」、「氣溫真的太高，每次出門不到一分鐘，就會開始頭重腳輕、路也走不直」。

高溫環境下，血管會擴張幫助散熱，加上大量流汗造成水分流失，容易導致血壓波動與腦部供血暫時不足，因此出現頭暈、頭痛等不適。若同時伴隨熬夜、空腹或睡眠不足，症狀會更加明顯。若頭痛持續惡化，或合併噁心、嘔吐、視線模糊等症狀，建議儘快就醫。平時外出記得補充水分、防曬，避免在正午高溫時段久待戶外。

No.3 焦躁易怒

示意圖／Shutterstock

PTT網友指出，「每天都在天氣跟情緒之間反覆橫跳，真的是蠻煩的」、「隨著溫度上升，脾氣也跟著變差，有時候大熱天人已經夠浮躁了，突然一把火上來可能跟人起衝突」。天氣一熱，總覺得特別煩躁、容易不耐煩，甚至連平常能接受的小事都變得格外刺眼。其實，高溫不只影響身體，也會影響情緒。

研究發現，當環境溫度升高，人體壓力反應會增加，加上悶熱帶來的不舒服感，容易降低情緒耐受度。尤其夜晚睡不好、白天長時間曝曬的人，更容易出現焦躁、易怒、注意力不集中等情況。與其強迫自己冷靜，不如先幫身體降溫。維持規律作息、適度運動、減少悶熱環境停留時間，都有助於穩定情緒與改善壓力。

No.4 臉部出油增加、長痘

示意圖／Shutterstock

大墩風澤中醫診所李芸綺醫師表示，夏季痘痘問題不只是天氣炎熱造成，還與體內的「熱」與「濕」失衡有關，常見可分為肺熱、脾胃濕熱及肝腎陰虛3種類型。

當體內熱氣無法順利代謝時，容易反映在皮膚表面，形成粉刺或痘痘，常見於鼻翼周圍。另一種常見原因則是脾胃濕熱，若平時攝取過多油炸、高糖、燒烤或重口味食物，容易影響腸胃消化與水分代謝功能，進一步導致皮脂分泌旺盛，形成較大顆、反覆發炎的痘痘，常出現在嘴巴周圍。

此外，現代人工作壓力大、經常熬夜或睡眠不足，也容易出現肝腎陰虛、陰虛火旺的情況。李芸綺醫師指出，這類型痘痘多與壓力、作息失衡及荷爾蒙變化有關，尤其女性在生理期前後更容易發生，痘痘通常集中於下巴與臉頰周圍，且較難消退。

★小知識：解決夏季出油與痘痘問題

李芸綺醫師建議，從生活習慣著手。飲食上應以清淡、均衡為原則，多選擇原型食物，減少高油、高糖及過鹹食物攝取；作息方面則應避免熬夜，盡量在晚間11點前入睡，讓身體有充足修復時間。此外，維持規律運動習慣、適度排汗與學習紓解壓力，也有助於調節體內循環與代謝，降低痘痘反覆發作的機會。

食療方面，例如綠豆薏仁湯，就是夏季常見的保養選擇。其中，綠豆具有清熱解暑、降火氣作用，薏仁則有助於健脾利濕、促進水分代謝，可幫助減少濕熱堆積，改善皮脂分泌旺盛問題。另外，李芸綺醫師也說明，可透過中醫美顏針、微針等治療方式，刺激臉部特定穴位與肌膚組織，促進局部循環與新陳代謝，提升肌膚修復能力，對油性肌膚與痘痘肌都有不錯的輔助調理效果。

No.5 食慾不振

很多人一到夏天就胃口變差，甚至直接以手搖飲、冰品取代正餐，但這樣的消暑方式反而讓腸胃功能雪上加霜。大墩風澤中醫診所李芸綺醫師指出，脾胃負責消化吸收與水分代謝，若長期攝取冰飲、寒涼食物，例如冰飲、椰子水、西瓜汁等，容易影響脾胃運化功能，使體內水濕停滯，進一步形成「濕氣」。

李芸綺醫師表示，夏季高溫本身就容易使人體處於「外熱」狀態，若又大量飲用冰飲，形成「寒包火」，體內熱氣無法順利宣洩，反而被困在體內。

她進一步說明，有些人夏天會特別想吃炸物、甜食等重口味食物，快速補充熱量，但過度攝取高油、高糖飲食，反而會加重脾胃負擔，使濕熱體質更加明顯，形成惡性循環。

★小知識：三伏貼穴位調理法

針對容易食慾不振、消化功能較差，或經常手腳冰冷的族群，李芸綺醫師建議，把握風澤中醫2026年6月1日至2026年7月12日的預約期進行三伏貼調理。

她指出，三伏貼運用「冬病夏治」概念，在一年陽氣最旺盛的時節，將白芥子、麻黃、細辛等溫熱性藥材敷貼於特定穴位，藉由毛孔開張、氣血循環旺盛的時機，幫助溫陽散寒、調理脾胃功能與改善體質。

李芸綺醫師表示，三伏貼特別適合容易食慾不振、腹瀉、消化不良、手腳冰冷，以及長期有過敏性鼻炎、反覆感冒等虛寒體質族群，容易痛經的女性、需要提升免疫力的小孩與長者都非常適合。透過夏季調養，有助於提升身體循環與代謝能力，改善寒濕體質，為接下來的季節變化做好準備。

No.6 曬傷

社群平台PTT、Dcard、Threads上經常有許多網友分享曬傷修護經驗，以及許多防曬傷的小祕訣，包含防曬外套、蘆薈等防曬好物。有些人認為，曬傷只是皮膚變黑，但其實當皮膚出現發紅、灼熱、疼痛甚至脫皮時，代表紫外線已經對皮膚細胞造成傷害。尤其近年極端高溫與強烈日照愈來愈常見，即使只是短時間戶外活動，也可能累積大量紫外線曝曬。

防曬不是為了美白而已！做好防曬除了降低曬傷風險，也有助於減少皮膚老化與光傷害。外出時建議搭配防曬乳、陽傘、帽子等防護措施，避免長時間直接曝曬。

No.7 睡眠品質下降

示意圖／Shutterstock

夏天一到，不少人開始出現淺眠、難入睡、半夜易醒，甚至冷氣開整晚仍覺得疲倦。中壢海華風澤中醫診所院長蔡孟言醫師指出，睡眠品質與「陰陽消長」密切相關，《黃帝內經》提到「陽入於陰則寐」，當白天活動的陽氣在夜間順利內收、潛藏於陰分時，人才能進入穩定睡眠；反之，若高溫使陽氣難以收斂，就容易出現入睡困難與淺眠。

現代醫學也觀察到，核心體溫能否順利下降，是進入深層睡眠的重要條件。然而夏季高溫與高濕環境，會干擾身體散熱機制，使體溫不易下降，加上日照時間拉長、作息節律改變，都可能讓睡眠變得斷裂、淺層化。

除了環境因素，生活習慣也會加重睡眠問題。蔡孟言醫師提到，睡前滑手機會受到藍光影響，抑制褪黑激素分泌，社群與影音刺激會讓大腦持續處於興奮狀態；而冷氣溫度過低或直吹，也可能造成血管收縮，反而讓核心體溫調節受阻，影響入睡。睡前1至2小時應減少3C使用，避免過度刺激；冷氣維持約24至26°C，並避免風口直吹身體。

★小知識：改善夏季睡眠的方法

蔡孟言醫師建議，首先，睡前避免激烈運動與情緒刺激，可透過溫水洗澡、放鬆呼吸，或按壓神門穴、湧泉穴幫助安定心神。其次，維持規律作息，即使晚睡仍盡量固定起床時間，白天適度曬光有助穩定生理時鐘。最後，飲食避免過量生冷與宵夜，晚餐控制在睡前3小時前完成，減少腸胃負擔，讓核心體溫更容易下降。

No.8 汗疹、皮膚癢

示意圖／Shutterstock

Dcard有網友求助，「最近氣溫都高達30幾度，高溫造成妹妹悶熱、身上易有汗味，我則是手指頭會長出汗皰疹」、「手肘關節窩長紅疹，超癢」。其他網友則建議，「濕疹藥要常備，有一點癢還沒長出來就要先擦」、「記得吃藥、擦藥、平常保養」。

流汗原本是身體散熱的重要機制，但如果汗液長時間悶在皮膚表面，就可能變成另一個麻煩來源。頸部、背部、腋下等容易悶熱的部位，特別容易出現汗疹、搔癢或紅疹問題。加上夏季濕度高，皮膚受到刺激後更容易發炎。

其實，汗不是問題，悶住的汗才是！想減少皮膚不適，最重要的是保持乾爽。流汗後盡快擦乾、更換衣物，並選擇透氣材質服裝，都能降低汗疹發生機率。

No.9 腹脹、消化不良、拉肚子

示意圖／Shutterstock

除了沒胃口之外，夏天也是腸胃問題的高峰期。網友提到，「夏天不知道是腸胃不好，還是東西容易壞，肚子絞痛」、「夏季高溫來臨，食品中毒也進入高峰期」、「天氣越來越熱，腸胃的不適症狀也變多了」。

受到高溫影響，許多人習慣大量喝冰飲、吃冰品消暑，但過度刺激往往讓腸胃率先抗議。再加上高溫容易讓食物變質，若保存不當，也會提高腸胃炎與腹瀉風險。若反覆出現腹脹、消化不良或腹瀉問題，除了留意飲食衛生，也應避免暴飲暴食及過量攝取生冷食物，減少腸胃負擔。

No.10 水腫

長時間待在冷氣房，明明天氣炎熱，卻出現腳踝浮腫、身體沉重、代謝變慢等情況，已成為不少上班族的夏日困擾。對此，中壢海華風澤中醫診所院長蔡孟言醫師指出，中醫所說的「濕氣」其實與體內水分代謝失衡有關，當水液運行不暢，就容易形成水腫與疲倦感。若又頻繁攝取冰飲，容易損傷脾胃功能，使循環動能下降，進而導致水分滯留與代謝變差。

★小知識：3招打敗水腫困擾

蔡孟言醫師說明，適度運動促進排汗，建議避開高溫時段，選擇清晨或傍晚活動，運動後避免立刻吹冷風或進食大量生冷食物，以免加重寒濕。其次是飲食調理，可適量攝取生薑、四神湯（山藥、茯苓、芡實、蓮子）等溫養脾胃食材，或玉米鬚茶、薏仁赤小豆飲等幫助利水，但體質偏虛寒者仍應適量。

最後則是透過經絡與熱敷改善循環，可按壓足三里、豐隆、陰陵泉、三陰交等穴位，促進小腿回流；或以38至40°C溫水足浴10至15分鐘，搭配薑片或艾草，有助舒緩水腫並改善身體沉重感，也有助放鬆自律神經、提升睡眠品質。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月22日至2026年5月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

連假後遺症來了！健康透支行為TOP 10揭曉 90%的人都有感…熬夜暴食只是基本款

貓咪嘔吐、狗狗不吃飯怎麼辦？寵物10大健康異常徵兆 小心牠正在焦慮求救

健身增肌、減脂都在用！家用體脂計人氣品牌TOP 10 InBody、OMRON、小米都輸給它

常忘東忘西是失智嗎？10大早期徵兆討論度 語言退化、判斷力下降要小心

老公變豬隊友的10大行為揭曉！媽寶、搞不定婆媳關係全踩雷…第一名是它