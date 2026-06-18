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花火節熱度降溫衝擊布袋港？端午連假航運數據揭現況

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
布袋商港停泊通往澎湖馬公客輪。記者魯永明／攝影
布袋商港停泊通往澎湖馬公客輪。記者魯永明／攝影

昔日「一房難求、機位秒殺」的澎湖國際海上花火節，傳出熱度降溫。澎湖縣政府統計，5月海空入境旅次創近5年同期新低，6月中旬前旅客量僅約去年同期八成，即使碰上花火節施放日、端午連假與暑假旺季，仍有部分航班出現空位，引發外界關注花火節效應是否退燒，以及是否連帶衝擊嘉義縣布袋港觀光與航運市場。對此，從最新航運數據來看，布袋商港往返澎湖馬公「藍色公路」未受明顯影響。

根據台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處統計，5月布袋－馬公航線共開出281航次，載運旅客8萬2671人次；端午連假期間18日至22日，往返航班共84艘次，總運量達2萬2536人次，其中去程1萬2032人、回程1萬0504人，整體載客表現依舊亮眼。布袋港3月27日復航後，旅遊熱度迅速回溫。清明連假6天期間，布袋往返馬公旅客總數突破1萬2599人次，顯示離島旅遊需求仍具支撐力。

交通便利性是布袋港最大優勢。相較高雄至馬公航程超過4小時，布袋港至馬公僅需80至90分鐘，是台灣本島前往澎湖最快速海上航線。目前共有4家航商、8艘客輪投入營運，去年整體航線旅客人次更突破50萬，市場規模穩定成長。

不過，旅遊業者分析，澎湖花火節人潮下滑，仍可能對布袋港產生間接影響。近年國旅市場受到出國潮回溫、高物價及旅遊型態改變衝擊，加上今年花火節活動期程延長至8月25日，旅客入境時間被分散，難以重現過去短時間大量湧入的盛況。花火節熱度雖降溫，但布袋港憑藉航程短、交通便利及周邊觀光資源整合，短期未出現衝擊，未來如何擺脫「過境港口」定位，串聯布袋商圈、濱海景點及住宿資源，將是嘉義濱海觀光能否持續成長的關鍵。

面對觀光市場變化，雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「布袋放送」系列活動，包括高跟鞋教堂音樂演出、海堤療癒所及「周日住布袋．好康大放鬆」住宿優惠，結合接駁服務與商圈消費券，吸引遊客延長停留，將過境旅客轉化在地消費人潮，6月20日、21日及28日，入住布袋商圈合作旅宿，可 獲得市值500元「布袋放鬆券」，內含商圈消費抵用券100元（可至布袋商圈合作店家消費）、T3寫真巴士拍貼體驗一次、承意咖啡-鹽花咖啡一杯，限量400份， 合作店家地圖: https://maps.app.goo.gl/YocmT7kBq3LWCzWJ 。

布袋景點高跟鞋教堂。圖／取自雲嘉南濱管理處官網
布袋景點高跟鞋教堂。圖／取自雲嘉南濱管理處官網

布袋景點高跟鞋教堂。圖／取自雲嘉南濱管理處官網
布袋景點高跟鞋教堂。圖／取自雲嘉南濱管理處官網

嘉南濱海國家風景區管理處推出「布袋放送」系列活動，包括高跟鞋教堂音樂演出、海堤療癒所及「周日住布袋．好康大放鬆」住宿優惠，結合接駁服務與商圈消費券，吸引遊客延長停留。圖／取自雲嘉南濱管理處官網
嘉南濱海國家風景區管理處推出「布袋放送」系列活動，包括高跟鞋教堂音樂演出、海堤療癒所及「周日住布袋．好康大放鬆」住宿優惠，結合接駁服務與商圈消費券，吸引遊客延長停留。圖／取自雲嘉南濱管理處官網

布袋商港通往澎湖馬公航線，端午連假期間18日至22日，往返航班共84艘次，總運量達2萬2536人次，其中去程1萬2032人、回程1萬0504人。圖／港務公司布袋管理處提供
布袋商港通往澎湖馬公航線，端午連假期間18日至22日，往返航班共84艘次，總運量達2萬2536人次，其中去程1萬2032人、回程1萬0504人。圖／港務公司布袋管理處提供

花火節 澎湖縣 澎湖

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