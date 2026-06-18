維修怪手翻覆軌道！台鐵苗栗=竹南暫單線雙向通車 恢復時間出爐

台鐵夜間進行維修工作時，一輛怪手不慎翻覆於苗栗=竹南西正線上，由於怪手難以自行脫困，今天通勤時間苗栗=竹南間以東正線單線雙向通車，預計上午9時後恢復正常行駛。

由現場曝光照片可以看出湖水綠車身的小怪手，右翻卡在軌道與間隙間。空拍畫面更是清楚可見怪手占據西正線軌道，且無法自行脫困。

台鐵公司表示，今天凌晨4時23分公司接獲通報，因工務單位於養護時間進行施工時，一輛怪手不慎翻覆於苗栗=竹南間西正線（K129+700處），目前苗栗=竹南間暫以東正線單線雙向行車。

台鐵表示，目前上下行列車均有延誤，受影響車站包含竹南、造橋、豐富及苗栗站。影響最大的班次為2133次基隆開往嘉義的區間車，共晚27分鐘、2103次新竹到嘉義區間車也晚了19分鐘。台鐵公司已指派搶修機具及人員前往現場處理。