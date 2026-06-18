前總統玩「脆」挨批自貶身分 陳水扁神回1句網笑：有聲音

前總統陳水扁經營Threads人氣高漲，不時海巡並以自製的AI迷因圖回應，吸引大批年輕粉絲。對於政論節目批評他玩脆貶低自己身分的言論，他昨晚發文反問「有那麼嚴重嗎？」網友留言，「那句『有那麼嚴重嗎？』有聲音是正常的嗎？」、「有聲音」。

「卸任總統沒什麼了不起」。陳水扁說，他一向主張台北市長只是為民做工服務的工頭，市民才是都市的主人。市長變裝與民同樂，不再高高在上，也才有櫃台降低、微笑奉茶的便民措施。選舉萬歲，人民最大，全體國民都是總統的頭家，卸任總統不更是神，也不是供奉在神桌上的神主牌。「阿扁從來不覺得當過總統之後，有多了不起，就不能開玩笑、不能跟網友互動、不能用大家聽得懂的語言說話」。

他說，如果一個卸任總統只能談國家大事，不能談自己的生活、不能跟支持者互動、不能用網路語言開玩笑，那才是真正把自己困在過去的年代。他覺得能夠在網路上跟年輕人聊天、玩迷因，一起關心社群平台發生的事，這才是民主社會最珍貴的地方。人民不需要仰望總統，總統也不需要端著架子活一輩子。

陳水扁表示，從威權走向民主，他早就不信什麼「崇高地位」這一套了。「尬電啦」。民主不是距離人民愈遠愈高尚，而是距離人民愈近愈有力量。

扁迷紛紛留言打氣，「整篇感覺都有阿扁總統的聲音」、「玩脆現在主流有哪個政治人物不玩脆的」、「上脆就是為了看阿扁哏圖」、「留友看活網阿扁說尬電」。陳水扁兒子陳致中也留言「說得好」。