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今飆高溫午後雷陣雨…明起端午連假熱爆 米克拉颱風周末生成侵台機率曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地上午晴時多雲天氣，白天高溫明顯，大台北及花東局部有35度或以上高溫。本報資料照片
今天各地上午晴時多雲天氣，白天高溫明顯，大台北及花東局部有35度或以上高溫。本報資料照片

天氣轉趨穩定，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天太平洋高壓西伸，大環境偏南到西南風，各地上午晴時多雲天氣，午後受熱力作用，大台北、中部以北及東部局部雷陣雨，午後雷陣雨常伴隨短時較大雨勢。各地白天高溫明顯，受西南風沉降影響，大台北及花東局部有35度或以上高溫，其餘地區高溫約33至34度。

明天端午節，端午連假開始，他說，明天、周六大環境維持太平洋高壓邊緣西南風環境，各地天氣為晴時多雲，午後受熱力作用雲稍增多，不過午後雷陣雨的方面就趨緩不少，各地近山區及山區局部有雷陣雨發生。因較無午後雷陣雨機會，白天高溫更加明顯，各地高溫可來到35度，中南部內陸、大台北及花東局部有36度以上高溫。

至於是否有颱風發展機會，薛皓天表示，在關島一帶有熱帶擾動發展，預估今天有機會增強為熱帶性低氣壓，連假期間將可增強為今年第7號颱風米克拉，預估路徑仍以沿著高壓邊緣一路向西前進，在抵達菲律賓東側海面將北轉朝琉球群島移動，距離台灣甚遠，直接影響機會仍低，各AI模式與傳統模式路徑分歧仍大，後續變化持續追蹤即可。

薛皓天表示，周日至下周二大環境為偏西到西南風，清晨至上午西部地區局部有零星降雨，各地白天天氣可維持晴時多雲，午後降雨仍較趨向於近山區及山區，整體影響範圍小。白天高溫持續有35度，中南部內陸、大台北及花東地區局部高溫達36度或以上。

他說，下周三颱風預計將由菲律賓東方海面開始北轉朝琉球群島前進，台灣附近為西南風環境，持續至下周五，各地維持晴時多雲的高溫天氣，午後降雨也侷限於山區。後續下周末颱風減弱消散，太平洋高壓西伸，台灣位處邊緣地帶，且西南風環境持續帶來暖濕水氣，午後降雨範圍擴大，中部以北山區及大台北地區局部有大雷雨發生機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 高溫

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