梅雨再見 端午連假炎熱回歸 全台上看35度高溫大台北更熱

梅雨再見，炎熱回歸。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，歷經過去近十天多雨的日子後，終於隨著太平洋高壓的再度增強，梅雨鋒面被迫向北撤退，梅雨季，將在端午連假迎來終章，同時也宣告夏天正式來臨。也因為太平洋高氣壓重掌台灣上空，高溫、炎熱的天氣將再次回歸。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從氣象署的最新高溫預報圖來看，未來3天，一天比一天熱，全台最高溫將上看33至35度，

大台北盆地、中南部內陸可能更熱，唯一能期待的就是下一點午後雷雨消暑。總之，接下來的趨勢，完全是夏季正式到來的景象，端午放假在外，務必做好防曬，多補充水分，並留意熱傷害發生。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。