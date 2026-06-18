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將有颱風生成？ 專家曝跡象：發展速度短期較慢、各國模式看法分歧
近期將有颱風發展機會？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據美國聯合颱風警報中心（Joint Typhoon Warning Center,JTWC）今晨最新分析報告顯示，在關島東南方海域處有1熱帶擾動92W生成的訊號。
他說，目前評估，該區域的現在環境條件是有利於其再繼續發展的，包括有環境的垂直風切小（約在10至15節），高空徑向外流適中，以及海面溫度溫暖（約29至30度）。
但是，他表示，由於目前該系統強度仍屬偏弱且結構鬆散，整合還需一些時間，其發展速度在短期內可能較為緩慢；各國數值模式對92W未來的強度、移動及發展，看法仍是相當分歧，應再持續追蹤觀察守視。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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