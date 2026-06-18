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今午後雷雨開炸 端午連假熱飆逾38度高溫 吳德榮曝熱帶擾動侵台機率
今天西南季風減弱，天氣逐漸好轉。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地多雲時晴，白天炎熱，全台最高溫達36度；大氣雖較昨天穩定，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，應注意。北部22至35度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至36度。
明天開始3天的端午節連續假期，吳德榮說，明天至下周三太平洋高壓增強，一天比一天熱，各地晴熱如盛夏，全台最高溫將達38度以上；山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。下周四至下周六梅雨季最後一波鋒面靠近，南下程度與熱帶擾動的動向有關，因各國模式模擬都不相同，顯示變數很大，續觀察。
至於是否將有颱風發展機會，他說，周末前後菲律賓東方有熱帶擾動發展，各國模式模擬的動向雖不一致，但大多在日本南方海面，向東北大迴轉，侵台機率低，因有不確定性，應續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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