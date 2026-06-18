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健康主題館／WaCare線上講座 重量級專家陪失智者家庭走過風雨

聯合報／ 記者吳貞瑩／台北報導
全台高齡失智人口已突破35萬大關，失智症早已跨越醫療邊界，成為這代台灣民眾的集體人生課題。示意圖，非新聞當事人。圖／台灣新醫情圖庫提供
全台高齡失智人口已突破35萬大關，失智症早已跨越醫療邊界，成為這代台灣民眾的集體人生課題。示意圖，非新聞當事人。圖／台灣新醫情圖庫提供

「很多照顧者其實不是不努力，而是沒有人告訴他們接下來會發生什麼事。」國內最大線上健康社群平台、WaCare創辦人暨執行長潘人豪教授曾陪伴失智母親走過人生最後九年的照顧歷程，深刻理解照顧者內心的孤單與無助。

全台高齡失智人口已突破35萬大關，潘人豪表示，每100位長者中，就有近8個家庭正經歷「看著摯愛逐漸遺忘彼此」的無聲風暴。失智症早已跨越醫療邊界，成為這代台灣民眾的集體人生課題。

平台陪照顧者 理解摯愛生命旅程

為協助照顧者提早理解失智歷程、面對生命後段的重要決策，長期深耕數位健康與照顧者支持的吉樂健康資訊科技股份有限公司（WaCare數位健康社群），將於7月30日至9月3日每周推出一堂「走過生命旅程的每個選擇」免費系列線上講座，邀集重量級專家共同陪伴失智者家庭理解疾病歷程、面對生命的重要選擇，並且建立更完整的照護支持觀念。

潘人豪認為，照顧者真正需要的，不只是零碎的資訊，而是一個能夠陪伴他們理解整段生命旅程的平台與支持系統。希望透過系列講座，讓更多家庭能在事情還來得及的時候，開始對話、理解，減少未來的遺憾與後悔。

WaCare創辦人暨執行長潘人豪 圖／潘人豪提供
WaCare創辦人暨執行長潘人豪 圖／潘人豪提供

預立醫療諮商 安寧照護國際趨勢

催生系列課程的新北仁康醫院資訊副院長、陽明交通大學附設醫院神經內科特約主治醫師蔡秉晃指出，台灣社會普遍避諱談論生命末期與醫療決策，但國際失智照護趨勢中，預立醫療照護諮商（ACP）與安寧照護觀念早已成為重要的一環。

蔡秉晃說，臨床上常看到家屬到了後期才開始思考醫療決策，但很多事情如果沒有提早談，等到病人失去表達能力之後，就來不及了。讓照顧者提早理解病程與生命照護選擇，不只是醫療準備，更是幫助家庭彼此理解的重要過程。

系列講座有多位跨領域講者參與，包括醫師蔡秉晃帶領照顧者，理解從疑似、初期到晚期的整體變化；新店耕莘醫院失智個管師吳淑菁，分享失智照顧現場常見的崩潰時刻、家庭衝突與照護壓力；高醫老年醫學科主治醫師陳炳仁，深入探討ACP預立醫療照護諮商、醫療選擇與生命倫理議題；花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任暨慈濟大學醫學系教授的王英偉，分享安寧醫療與舒適照護的重要觀念；東海大學哲學系主任林久絡，從心理與生命教育角度，帶領照顧者面對失落、死亡與自我和解等議題。

最後一堂課將以「線上論壇」呈現，邀請衛福部長照司司長祝健芳、基隆市政府衛生局局長張賢政，以及醫師蔡秉晃共同參與，從中央政策與地方實務角度，深入探討長照制度如何回應失智家庭需求，以及未來長照支持系統的發展方向。

「走過生命旅程的每個選擇」免費系列線上講座，即日起開放報名。WaCare邀請所有失智家庭、照顧者、醫療照護工作者，以及關心高齡與長照議題的民眾一同參與，希望透過知識與陪伴，讓更多家庭在面對生命課題時，不再孤單。

點按報名「走過生命旅程的每個選擇」免費系列線上講座

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