聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／媽媽失智沒失能 耐心溫柔哄就醫

聯合報／ 文／毛妹（中市潭子）

媽媽只是<a href='/search/tagging/2/失智' rel='失智' data-rel='/2/104891' class='tag'><strong>失智</strong></a>不是<a href='/search/tagging/2/失能' rel='失能' data-rel='/2/255853' class='tag'><strong>失能</strong></a>，今年照常包粽子慶端午。 圖／毛妹提供
媽媽只是失智不是失能，今年照常包粽子慶端午。 圖／毛妹提供

媽媽是個性好強的天蠍女，喜歡替別人跑腿，在菜市場被攤販們暱稱「市長」。但前一晚提醒她明天要抽血，早上不要吃東西，她回「知道。」早上起床卻看到她坐在客廳吃月餅喝咖啡，問她「昨天有和妳說要抽血，忘了嗎？」她竟見笑登生氣，凶凶地瞪大眼睛質問我「妳才沒說。」

現在只要糾正她，得到的反應幾乎都是如此，常惹得我耐性全失，母女對視叫囂，但輸家只能是我。她不願就醫，說人老就是會忘東忘西，而且她不怕死。

去年我視網膜剝離又黃斑部水腫，左眼視力僅剩0.1，出門走路怕摔倒，得拿雨傘當拐杖。於是，我決定改變策略，來一場「善意的換句話說」。

「媽媽，我現在視力那麼差，又不太能搬重物，以前妳開刀都是我照顧，因為妳不習慣外人。可是我的眼睛生病了，很多事情都要靠妳幫忙，得靠妳煮飯給我吃，我回醫院看診，妳還怕我跌倒，堅持要陪我。為了我，我幫妳預約看神經內科，讓醫師檢查一下，好嗎？」女兒的哀兵策略奏效了。

醫師說吃藥只能延緩退化不會變好，但家人的陪伴照護與理解，能讓老人在熟悉的日常中得到安全感，尤其是肌肉記憶一定得規律運作，飯照煮、天照聊、老人活動中心照去，媽媽只是失智不是失能。

帶長輩就醫，是一場需要耐心與智慧的「溫柔革命」。

失智 失能 健康 照護心情

延伸閱讀

健康你我他／K歌識字復能 還能口腔運動

【厝內大小事】可樂糖／不需要無所畏懼的父母

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

【厝內大小事】黃詩詠／一頓飯作為情感的映現

相關新聞

健康主題館／WaCare線上講座 重量級專家陪失智者家庭走過風雨

「很多照顧者其實不是不努力，而是沒有人告訴他們接下來會發生什麼事。」國內最大線上健康社群平台、WaCare創辦人暨執行長潘人豪教授曾陪伴失智母親走過人生最後九年的照顧歷程，深刻理解照顧者內心的孤單與無助。

「利他能」傳斷貨 食藥署：7月起國內藥廠供應

注意力不足過動症用藥「利他能」今年3月起陸續傳出貨源短缺，近期雙北地區一位醫師向本報投訴，他任職的院所利他能「缺貨斷糧」，一個月前按病人需求叫貨，卻只收到一半的量，恐導致病人斷藥。衛福部食藥署指出，利他能藥品因生產問題，目前國內庫存持續控貨供應至明年2月為止，已於本月徵得國內藥廠專案製造，可於7月起供應國內用藥需求。

減重戒紅肉…鐵質補過量 小心「鐵中毒」

社群上流傳「補鐵」為減重「最狠外掛」。營養師吳悅慈指出，鐵確實是減重族群容易忽略的營養素。不少人為了減重，長期避免攝取紅肉，容易鐵質攝取不足，出現疲倦、降低運動表現，甚至影響代謝效率等狀況，但鐵並非「補愈多愈好」，若長期過量補充，恐導致「鐵中毒」風險。建議補鐵以食物來源為優先，成人每日攝取量上限為40毫克。

健康你我他／媽媽失智沒失能 耐心溫柔哄就醫

媽媽是個性好強的天蠍女，喜歡替別人跑腿，在菜市場被攤販們暱稱「市長」。但前一晚提醒她明天要抽血，早上不要吃東西，她回「知道。」早上起床卻看到她坐在客廳吃月餅喝咖啡，問她「昨天有和妳說要抽血，忘了嗎？」她竟見笑登生氣，凶凶地瞪大眼睛質問我「妳才沒說。」

專家領遊眾神之國 解密不丹「面具」盛典

從辛布安縵，循著宗教、王室與山谷文明的脈絡，走進不丹靈魂深處。恭逢其盛戒楚節慶典，有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威引路，為旅人解碼，看懂面具舞的象徵語彙。從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，透過專家帶領，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶；安排典藏級三品牌頂級旅宿：辛布首家度假飯店安縵、普納卡河谷深處獨棟別墅Pemako、因梁朝偉與劉嘉玲的世紀婚禮而聲名大噪的帕羅COMO Uma。

缺長照資源 中高階主管照顧離職

中華家庭照顧者關懷總會曾調查，企業內約一成員工有長照需求，愈來愈多中高階主管面臨照顧問題，衍生「照顧離職」現象。家總與卅家中小企業合作推動友善職場計畫，多數企業提供彈性上下班、遠距工作等措施，並轉介政府長照資源，協助員工長照「喘息」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。