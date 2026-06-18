聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／媽媽失智沒失能 耐心溫柔哄就醫
媽媽是個性好強的天蠍女，喜歡替別人跑腿，在菜市場被攤販們暱稱「市長」。但前一晚提醒她明天要抽血，早上不要吃東西，她回「知道。」早上起床卻看到她坐在客廳吃月餅喝咖啡，問她「昨天有和妳說要抽血，忘了嗎？」她竟見笑登生氣，凶凶地瞪大眼睛質問我「妳才沒說。」
現在只要糾正她，得到的反應幾乎都是如此，常惹得我耐性全失，母女對視叫囂，但輸家只能是我。她不願就醫，說人老就是會忘東忘西，而且她不怕死。
去年我視網膜剝離又黃斑部水腫，左眼視力僅剩0.1，出門走路怕摔倒，得拿雨傘當拐杖。於是，我決定改變策略，來一場「善意的換句話說」。
「媽媽，我現在視力那麼差，又不太能搬重物，以前妳開刀都是我照顧，因為妳不習慣外人。可是我的眼睛生病了，很多事情都要靠妳幫忙，得靠妳煮飯給我吃，我回醫院看診，妳還怕我跌倒，堅持要陪我。為了我，我幫妳預約看神經內科，讓醫師檢查一下，好嗎？」女兒的哀兵策略奏效了。
醫師說吃藥只能延緩退化不會變好，但家人的陪伴照護與理解，能讓老人在熟悉的日常中得到安全感，尤其是肌肉記憶一定得規律運作，飯照煮、天照聊、老人活動中心照去，媽媽只是失智不是失能。
帶長輩就醫，是一場需要耐心與智慧的「溫柔革命」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。