健康你我他／媽媽失智沒失能 耐心溫柔哄就醫

媽媽只是失智不是失能，今年照常包粽子慶端午。 圖／毛妹提供

媽媽是個性好強的天蠍女，喜歡替別人跑腿，在菜市場被攤販們暱稱「市長」。但前一晚提醒她明天要抽血，早上不要吃東西，她回「知道。」早上起床卻看到她坐在客廳吃月餅喝咖啡，問她「昨天有和妳說要抽血，忘了嗎？」她竟見笑登生氣，凶凶地瞪大眼睛質問我「妳才沒說。」

現在只要糾正她，得到的反應幾乎都是如此，常惹得我耐性全失，母女對視叫囂，但輸家只能是我。她不願就醫，說人老就是會忘東忘西，而且她不怕死。

去年我視網膜剝離又黃斑部水腫，左眼視力僅剩0.1，出門走路怕摔倒，得拿雨傘當拐杖。於是，我決定改變策略，來一場「善意的換句話說」。

「媽媽，我現在視力那麼差，又不太能搬重物，以前妳開刀都是我照顧，因為妳不習慣外人。可是我的眼睛生病了，很多事情都要靠妳幫忙，得靠妳煮飯給我吃，我回醫院看診，妳還怕我跌倒，堅持要陪我。為了我，我幫妳預約看神經內科，讓醫師檢查一下，好嗎？」女兒的哀兵策略奏效了。

醫師說吃藥只能延緩退化不會變好，但家人的陪伴照護與理解，能讓老人在熟悉的日常中得到安全感，尤其是肌肉記憶一定得規律運作，飯照煮、天照聊、老人活動中心照去，媽媽只是失智不是失能。

帶長輩就醫，是一場需要耐心與智慧的「溫柔革命」。