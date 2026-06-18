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「利他能」傳斷貨 食藥署：7月起國內藥廠供應

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
過動症用藥「利他能」3月起陸續傳出貨源短缺，近期雙北一位醫師向本報投訴，他任職的院所利他能「缺貨斷糧」，一個月前按病人需求叫貨，卻只收到一半的量。圖／AI生成
過動症用藥「利他能」3月起陸續傳出貨源短缺，近期雙北一位醫師向本報投訴，他任職的院所利他能「缺貨斷糧」，一個月前按病人需求叫貨，卻只收到一半的量。圖／AI生成

注意力不足過動症用藥「利他能」今年3月起陸續傳出貨源短缺，近期雙北地區一位醫師向本報投訴，他任職的院所利他能「缺貨斷糧」，一個月前按病人需求叫貨，卻只收到一半的量，恐導致病人斷藥。衛福部食藥署指出，利他能藥品因生產問題，目前國內庫存持續控貨供應至明年2月為止，已於本月徵得國內藥廠專案製造，可於7月起供應國內用藥需求。

這名不具名醫師指出，他任職的院所服務不少精神科病童，均有利他能用藥需求，一個月前評估固定用藥患者數量，開出需求訂購藥品，本月卻只收到需求「一半的量」，甚至「已沒有藥品可開給孩童，導致家長氣炸」。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，利他能自3月起開始供貨不穩，目前自家藥局已全數沒貨，雖有同成分藥品替代，但同樣叫不到貨，且病人轉換用藥需要時間適應。

食藥署說，利他能適應症為「藥事法」公告必要藥品，藥品許可證持有者指出，因生產問題，國內雖尚有庫存，但控貨供應中，預計明年2月才能恢復正常供應；該署6月9日核可國內廠商因應利他能缺藥一案，專案製造「瑩碩欣晴錠」，預計7月1日可開始供應。

精神科醫師楊聰財說，病人若無法取得用藥，不宜自行停藥或向病友借藥，應盡速回診評估替代方案，我國目前仍有其他過動症用藥可供選擇，絕大多數病人都能找到合適替代方案，家長不必過度恐慌，建議不必等到藥物全數用完，提前一段時間回診領藥，避免突然斷藥。

新光醫院精神科主治醫師張尚文指出，藥廠控貨時仍優先供應大醫院，通常診所最早缺藥、醫學中心最晚，目前醫學中心尚未缺藥，若家長在基層診所領不到藥，也可至醫學中心掛號看診領藥。利他能雖有替代藥物，但病人轉換用藥時容易不適應藥性，導致過動症復發、病情惡化，所幸時序已進入暑假，孩子有機會多在外活動。

利他能 食藥署 藥事法

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