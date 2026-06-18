「下雪了」舞台劇 端午台中登場

榮獲多項國際大獎、全球巡演超過卅年的經典舞台劇「下雪了」（Slava's Snowshow）上周末於高雄衛武營國家歌劇院盛大首演，不僅以充滿想像力與詩意的舞台魅力征服南台灣的觀眾，更在演出現場掀起陣陣歡笑。台中、台北場最後票券搶售中，邀請大朋友小朋友一同走進劇場，在盛夏時節感受一場如夢似幻的暴雪。

不同於以抽象概念或敘事為核心的舞台劇作品，「下雪了」對於平時較少走進劇場的觀眾而言，是一部絕佳入門作品，它沒有理解的門檻、無需擔心語言限制，只要跟著舞台上的小丑一起歡笑、驚奇、感動，便能感受到劇場藝術最純粹且動人的魅力。

本周末、端午連假期間把這份歡樂與感動帶往台中國家歌劇院，購票請上udn售票網或電洽客服專線02-26491688。