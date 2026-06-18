第50屆金鼎獎 聯合報系入圍4項

文化部昨公布第五十屆金鼎獎入圍名單，聯合報系共有四項作品入圍，其中聯合報「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」、「卓溪黑熊之死—開槍護管員的內心告白」等兩項作品，雙雙入圍數位出版類數位內容獎。

金鼎獎被視為台灣出版界最高榮譽，至今已有五十個年頭，分雜誌、圖書、政府出版品及數位出版等四大類組、廿二個獎項。文化部表示，本屆金鼎獎共有一四八三件作品報名，經初審及複審後，共有一○八件作品入圍。得獎名單預計七月公布，頒獎典禮將於九月下旬舉行。

聯合報系本屆共入圍四項作品，其中聯合文學出版、黃春明著作的「山爺」，入圍圖書類「文學圖書獎」；聯經出版公司與台南市政府文化局共同出版的「鹽分地帶文學」則入圍政府出版品類「雜誌獎」。聯合報「放下溫體肉迷思 給豬的最後一口溫柔」、「卓溪黑熊之死—開槍護管員的內心告白」等兩項作品則是入圍數位出版類數位內容獎。

評審團表示，本屆文學圖書類入圍作品涵蓋長短篇小說、散文、現代詩等，寫滿對歷史、現實、未來、自我、身體的凝注與探問。數位出版類入圍作品匠心獨運，鎔鑄多媒體、大數據與人工智慧，開創數位敘事新風猷。

文化部表示，今年入圍作品展現了對人文、自然、國內外社會脈動等多面向的觀察與省思，反映台灣出版的自由多元，適逢金鼎獎第五十屆，將舉行金鼎獎特展，呈現出版業最高榮耀獎項五十年來的變遷。