薪情比業界差 民航局離職率飆高

航空旅運量持續成長，不過民航局的離職率卻不斷攀升，二○二三年離職率約百分之十一點七八，去年則上升至百分之十三點六七。另須具高度專業的飛航管制員汰離率也高達百分之廿一點五四，且有五分之一無法通過考核，培訓速度趕不及退休離職潮。交通部民航局表示，將積極爭取人力招聘及薪資調整。

立法院交通委員會昨審查一一五年民航局預算。立委林俊憲指出，近五年飛安及監理人員共有廿人屆臨退休，民間航空業界薪資優渥，成為極大拉力。今年民航局預計招聘七人，最後僅兩人錄取，顯然增補情形欠佳，要求民航局檢討。

立委陳素月則表示，台灣飛航管制員養成不易，人力長期處於飽和壓力狀態，民航基金雖投入大量資源於航空技術人員訓練服務，然而根據去年統計，飛航管制員受訓期間汰離率高達百分之廿一點五四，就算通過國考，仍有五分之一學員於訓練階段無法通過考核。

陳素月說，鑑於疫後國際航班量大幅攀升，加上桃機第三航廈即將完工，現行培訓速度若無法趕上離職及退休潮，將嚴重威脅飛安及國門形象。

民航局長何淑萍坦言，要進入民航局資格門檻較高，需具備機長或副機長的資格，但實際要執行的工作較繁雜，既要做航管又要監理航空公司，業界薪資確實會高於民航局。目前離職率約百分之十，將通盤檢討人力、積極爭取薪資。