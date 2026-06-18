學者：物價漲上去 很難回頭

鼎泰豐宣布將調漲部分餐點價格，再度引發民眾關注物價上漲情形。儘管國內整體通膨率仍維持相對溫和，但學者普遍認為，外食、房租等與民眾生活最密切的價格，背後受到電價、薪資、租金等成本推升，一旦漲上去，很難再回到過去水準。

中央大學經濟系教授吳大任指出，近幾年電價已調漲，最低工資、房租也持續上升，餐飲業面臨的人事、租金與營運成本都已墊高，未來外食價格不可避免仍會逐年上漲。

國泰台大產學合作計畫教授徐士勛也認為，若中東戰事降溫，確實會對通膨產生一定抑制效果，但通膨本身具有僵固性，在整體需求提高下，部分價格仍可能再往上走。

國發會主委葉俊顯昨受訪時指出，中東戰事推升國際能源價格，引發輸入型通膨的壓力，政府採取源頭管理的作法，已有相當成效；如今地緣政治風險淡化，今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率應可控制在百分之二左右，即便略高於百分之二也是合理結果，畢竟台灣連兩年經濟維持高成長率，只要經濟穩健成長、薪資也能跟上，物價溫和上漲都是合理現象。