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庶民美食失守 雞排破百元 夜市CP值不再

聯合報／ 記者游振昇林麗玉黃寅林昭彰／連線報導

萬物飛漲，國內餐飲業再現漲聲，不僅多家知名連鎖餐飲集團喊漲，台中米其林推薦餐廳「膳馨」與知名伴手禮店「裕珍馨」也紛紛跟進。漲勢更蔓延至夜市小吃，北市士林夜市雞排已飆破百元大關，不再是銅板價，民眾感嘆夜市價格直逼餐廳，逐漸失去ＣＰ值。

對於餐飲界龍頭鼎泰豐宣布調漲，膳馨餐飲集團負責人鄭乃綱表示「完全可以理解」。他說，膳馨也正研擬部分招牌菜微調；在父親節等重大節慶檔期，將隨食材波動調整價格。

台中大甲知名糕餅店裕珍馨本月初率先喊漲，招牌奶油小酥餅由四十元調至四十五元，每顆蛋黃酥也漲五元到七十元。

新北市有五十年歷史的老字號「三重牛乳大王」以炸雞排、木瓜牛奶聞名，上月底雞排從九十五元調漲至九十九元。在地人說，廿年前雞排約僅卅五元，今年初調漲五元，五月底再漲四元，逼近百元大關，已無銅板價行情。

北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說，經典小吃雞排，許多店家在農曆年後才調漲十元，現在一片已經要一百元；必吃的蚵仔煎也有店家漲十元，一份九十元，前幾年才六十元。

其他如永和樂華、板橋湳雅、新莊廟街等觀光夜市的指標性傳統小吃價格也不再親民，原本六、七十元的蚵仔煎，主流價格已漲到八十元，部分名店甚至逼近百元。

「原本親民庶民經濟逐漸變調。」不少網友在社群大吐苦水，現在去夜市點個蚵仔煎、大腸包小腸、地瓜球，再配一杯手搖飲，隨便都要兩、三百元，還吃不飽。感嘆以前逛夜市是為了「省錢吃粗飽」，現在價位卻直逼百貨公司美食街，性價比大不如前。

鼎泰豐 雞排 北市

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