缺長照資源 中高階主管照顧離職

中華家庭照顧者關懷總會曾調查，企業內約一成員工有長照需求，愈來愈多中高階主管面臨照顧問題，衍生「照顧離職」現象。家總與卅家中小企業合作推動友善職場計畫，多數企業提供彈性上下班、遠距工作等措施，並轉介政府長照資源，協助員工長照「喘息」。

工研院一名員工說，這幾年眼看雙親身體快速衰退，心裡不捨，卻苦於缺乏合適的照顧資源。現今不少家庭都有長照需求，且政府提供一定程度的長照補助，若能上班地點能就近設置日照中心提供專業服務，長輩也較不會有「送去養老院」的失落感。

中華民國家庭照顧者關懷總會行政副主任陳映君說，不少員工提出離職申請，人資才得知離職背後主因是家庭照顧需求，其中不乏中、高階主管，為照顧家中長輩，選擇離開已有多年歷練的職場。

去年家總與卅家中小型企業合作推動照顧友善職場計畫，透過企業內部宣導、需求調查及人資窗口培訓，當人資獲悉員工需求時，可協助轉介相關長照資源，由專業照顧管理團隊評估，提供合適的照顧安排建議，讓員工有機會兼顧工作與照顧責任，不必被迫離職。

多數參與友善職場照顧計畫的企業，除積極協助員工善用政府長照資源，也規畫彈性上下班、遠距工作或彈性工時等措施。部分企業甚至提供優於法規的有薪照顧假、補助長照服務費用、輔具補助等福利，而非讓員工獨自承擔照顧責任，也能有效達到「留才」目的。

對於企業是否設立日照中心，陳映君說，因涉及場地、法規、人力及營運管理等專業需求，等同跨足另一產業，在國內企業相當罕見。目前較常見的模式，則是由企業與周邊日照中心或住宿型機構合作簽約，提供員工轉介服務或優惠方案，作為支持家庭照顧者的實際措施。