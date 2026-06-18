包裝得像果汁糖果…電子煙年齡下探 通報最小10歲

電子煙入侵小學校園，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，電子煙外型新穎，常以各種飲料、糖果口味加以包裝，讓不少中小學生降低警覺，就有學生形容電子煙是「草本」，宛如帶來快樂的多巴胺，就像喝奶茶、果汁一樣，願意試試。

「學生吸食電子煙已成普遍現象。」董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，電子煙的煙彈一根約四、五十元，可吸二百次，如四人分擔，每人只需十幾元就能吸上五十口，導致校園出現學童群聚吸食電子煙等怪現象。

林清麗指出，電子煙外型宛如３Ｃ產品，而煙彈被暱稱為維他命棒、藍莓棒、草莓棒、牛奶棒等，感覺無害，吸引不少青少年使用，吸食年齡層愈來愈低，目前通報紀錄使用最小年齡者為小三學童；更讓人憂心的是，部分國中生當起中盤商，販售煙彈、電子煙載具，讓校園淪為電子煙中繼站。

新北市一名國小教師表示，學生使用電子煙情況令人憂心，但第一線教師在管教上面臨諸多限制，依現行輔導管教規定，若要檢查學生書包，必須具備明確法定事由，且須由學校行政人員陪同，全程錄影存證，程序繁瑣。若最後未查獲違規物品，恐遭申訴，這讓老師產生防禦性管教心態，貿然介入「等於是在賭一把」。

該教師指出，電子煙較沒有明顯菸味，許多孩子躲在學校隱密角落使用；再者，電子煙外型短小，不見得所有教師都有辨識能力，「實在很難抓」。

該教師認為，電子煙日益氾濫原因在於家庭管教鬆散、容易取得有關，不少學生透過網路下單，或由年紀較大的學生代購取得。近年來，「依托咪酯」等新興毒品成分的產品透過電子煙載具流入校園，成為學生接觸毒品的第一步，令人擔心。