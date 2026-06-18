設長照中心 企業面臨多重挑戰

企業若能兼顧長照需求，可減輕員工不少生活壓力。但目前國內企業或機關支持員工，多聚焦在育兒層面，少有成立日照或長照機構，學者認為，長照機構設立門檻較高，加上照服人員人力不足，涉及法規、人力、風險管理及財務永續等多重挑戰。

工研院院長辦公室主任何大安說，企業對員工的支持多聚焦育兒、退休規畫等面向，日照中心較少涉足，原因在於照顧孩子有明確時間界線；長照則不同，一旦需求出現，「往往持續數年甚至更久，沒有明確終點」，且牽涉醫療、照護專業、安全責任等層面，複雜程度遠高於托育。

明新科技大學樂齡服務產業管理系兼任教師、新竹縣長期照護服務協會理事長謝煒峰說，國內較少聽聞企業或機關設立日照中心，主因長照機構設立與經營門檻遠高於一般員工福利設施。

謝煒峰說，日照中心設立須符合相關法規與設置標準，主管機關也會依當地長照服務供需情況評估是否核准增設；目前長照產業普遍面臨人力短缺，日照中心無法聘用外籍看護工，照顧服務員須由本國籍人力擔任，如何穩定招募足夠照服人力是一大考驗。

此外，長者照顧服務具有一定風險，無論是跌倒、突發疾病或其他意外事件，都需完善的應變機制與專業照護能力。

謝煒峰指出，長照機構的經營與管理，如何維持財務永續、控管經營風險、避免意外衍生糾紛，以及招募穩定的長照人力，都是公司或機關設立時的重要考量。

謝煒峰認為，若政府希望鼓勵更多企業或機關投入長照服務，可考慮在法規上提供更大彈性，同時，在公司機關設置日照中心經營及收案上，也可評估提供財務補助與更大的彈性。