安員工心 工研院設日照中心

長照壓力蔓延職場，新竹科學園區員工平均四十歲，正處於上有老、下有小的「三明治世代」，白天全力拚工作，下班後則要趕赴另一個照顧戰場。工研院為減輕員工的「長照焦慮」，將利用舊宿舍改建成立日間照顧中心，預計明年啟用，協助員工安心顧老不離職。

國內目前已有科技大廠日月光集團旗下設置長照社會企業，在廠區周邊設長照據點，但在科技業，提供長照與日照服務仍屬少見。有科技業員工認為，照顧最大挑戰不是費用，因政府補助達八成以上，而是接送時間與交通成本；若企業設置日照中心，可大幅減輕照顧長輩的壓力。

曾投入智慧醫療、遠距照護等領域的工研院院長張培仁觀察，隨人口結構轉變，許多科技人除了關注育兒、教育，也開始面臨家庭長照挑戰。院方去年調查員工，回收近三千份問卷，三成正擔負照顧責任、六成也將於未來數年面臨。

「如何降低照顧負擔、讓人才安心留在職場，已成企業必須面對的新課題。」工研院人力資源處長吳素靜說，尤其近年不少海外人才返台工作，除考量職涯發展，照顧年邁父母也是重要因素之一。

工研院為支持「三明治世代」員工需求，不僅打造托嬰中心、幼兒園與國小安親班，今年也決定整建閒置舊宿舍空間，並引進專業團隊營運，預計明年啟用日照中心，預計可收托七十八名長者，除工研院員工家屬，符合資格的社區長者也可申請使用。

工研院指出，中化銀髮事業取得日照中心經營權，將與工研院技術團隊合作，導入日本「生活賦能（Reablement）」照護理念，透過個別化照護計畫、肌力訓練、健康管理及智慧科技應用，協助長者維持身心功能與社會參與。

院長辦公室主任何大安說，工研院希望先跨出第一步，驗證企業參與長照服務可行模式，導入智慧照護技術，若能形成示範案例，期待政府提供更多企業相關支持與資源。