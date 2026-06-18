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企業設幼兒園 化解接送難題

聯合報／ 記者張裕珍鄭國樑萬于甄／連線報導

陸續有企業、機關自設托兒設施，方便員工就近托育、接送孩子，有家長很有感「一下班就能接到孩子」，不用再趕下班，塞在車陣中心急如焚。教保團體則盼政府補助硬體設施之餘，也要留住托育專業人才，建立永續托育制度。

中華汽車早在一九九七年就於楊梅廠設立員工子女幼兒園，二○○一年再開辦員工國小子女安親照顧中心，今年也研議評估設托嬰中心。中華汽車人資部同仁關係部經理鍾善文說，幼兒園設在廠區旁，員工下班五分鐘就接到孩子，受員工好評。目前幼兒園收托滿額，盡力滿足員工與鄰里需求。

鍾善文觀察，部分同事年約卅歲，在職場累積一定資歷，但為了照顧孩子放棄工作，她認為相當可惜。也讓公司思考除了設置幼兒園外，是否能研議增設托嬰中心，讓甫生育的員工放心將孩子交給公司照顧，並留在職場貢獻專業。

位在台南科技工業區的大舜鈑金原本因工業區土地使用等限制，幾經波折後由中央與地方協力，二○二○年成功在工業區內設置幼兒園，但近年面臨少子化，營運不易。大舜鈑金表示，幼兒園盈虧非首要考量，提供員工兼顧育兒的安心工作環境才是企業重視的核心。

許多縣市政府陸續開辦員工子女幼兒園、托嬰中心，以桃園市政府為例，托嬰中心核定收托名額為四十八人，備取多達卅人，供不應求。

張姓市府員工育有三歲女兒，順利進入幼兒園，她坦言，托育最大難題就是「接送」，先前女兒在新北市自家附近托嬰，只能麻煩家人幫忙，「現在一下班就能看到孩子，相當安心」。

中華民國兒童教保聯合總會總會長蔣叔融說，企業與機關設置托兒設施，可讓部分員工減少通勤與接送時間，有助提升員工工作穩定度與留任意願。但服務對象以自家員工為主，收托名額有限，難以解決整體托育需求。

蔣叔融也提到，真正設置托兒設施企業並不多，原因不在政府補助不足，而是涉及場地規範、消防安全、建築法令、專業人力、營運管理等問題。許多企業即使有意願，也可能因空間限制或管理成本過高而放棄設置。

「真正需要解決的托育課題是提升服務供給與照顧品質。」蔣叔融說，現行政策過度著重增加硬體設施，卻沒優先解決托育人力不足問題，呼籲政府將重心轉向改善托育人員薪資待遇、勞動條件及職涯發展，提高留任率等，穩定既有服務體系。

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