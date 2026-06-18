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電子煙入侵校園 通報3年飆7倍

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，她接獲通報使用電子菸最小年齡是一名小三學童，呼籲政府加強管理。圖／聯合報系資料照片 林青錦
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，她接獲通報使用電子菸最小年齡是一名小三學童，呼籲政府加強管理。圖／聯合報系資料照片 林青錦

小五學生竟在校內廁所集體吸食電子煙國教署統計，涉嫌攜帶或使用電子煙的校園通報案件於三年內飆升七倍，二○二五年累積一六九二件，估計逾四萬多名國高中生吸食電子煙。在野立委呼籲，政府應成立跨部會通報機制，加強源頭查獲，共同打造無菸校園。

電子煙嚴重危害青少年身心健康，台中市西屯區市議員參選人劉芩妤表示，電子煙常被偽裝成可樂瓶、珍奶瓶或流行小物，配合水果等加味糖衣，降低孩童警覺。有家長反映，小五學生齊聚廁所輪流吸食電子煙。近年來，「喪屍煙彈」依托咪酯等新興毒品透過電子煙，流入青少年網絡，讓校園安全面臨國安危機。

林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰於臉書貼文講述一名十六歲高中男生因眼神空洞、腳步東倒西歪，雙手不時突然抽動，被母親送至急診，初步檢查結果正常，並無發燒，但狀態就是不對勁。所幸醫師注意到他外套口袋露出一小截黑色裝置，原來是電子煙載具。

不久後，高中生血壓下降，急診醫療團隊給予支持性治療，持續監測。檢驗結果證實他吸食是近年讓急診醫師愈來愈熟悉的「喪屍煙彈」依托咪酯。

國教署「校園安全通報作業系統」數據顯示，學生攜帶或使用電子煙等通報案件爆發式成長，二○二三年僅二三七件，二○二四年四九九件，二○二五年飆升至一六九二件，暴增近七倍；今年截至五月底，短短五個月通報量達一○五○件。

國健署二○二五年青少年吸菸行為調查結果發現，國中與高中職學生的電子煙使用率分別為百分之二點一、百分之五點一，換算約一萬兩千多名國中生、近三萬名高中生吸食電子煙。

菸害防治法修正草案於一一二年上路，重罰吸食電子煙者，整體吸食率呈現下降趨勢，民眾黨立委蔡春綢表示，政府不要對微幅下降數據「自我感覺良好」，應盡速建立校園明確處置指引，擬定辨識、保存證據、通知家長、校安通報、衛生稽查及警政協助等流程，並追查取得來源。

教育部國民及學前教育署體衛組專委林如容表示，一一四年已函文至地方政府，盼將查獲學生使用菸品、類菸品納入校安通報，參加跨部會的電子煙查緝平台，並請學校落實依電子煙處遇流程處理。

衛福部菸害防制組科長曾伯昌表示，將配合教育部整併校安與衛生局的通報表單，並持續透過購買匯款、取貨資訊追查源頭黑心供應鏈；目前也正推動菸害防制法修法，將電子煙的製造、輸入、販售及供應正式納入刑責。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 校園 國教署

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