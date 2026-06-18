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政府加碼補助 企業設托育機構 仍關卡重重

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
中華汽車附設的幼兒園緊鄰辦公室，員工可上班前可先將孩子送托，再步行至辦公室投入工作。圖／中華汽車提供
中華汽車附設的幼兒園緊鄰辦公室，員工可上班前可先將孩子送托，再步行至辦公室投入工作。圖／中華汽車提供

「三明治世代」顧小又顧老，為減輕勞工育兒負擔，勞動部鼓勵企業新設托兒設施補助最多五百萬元，六都也陸續加碼獎勵。但在實務上，企業多因設置空間法規門檻高、營運負擔沉重而作罷。有企業代表認為政府補助方向錯誤，應改在科學、工業區內設專職托育單位，才有助職場托育。

勞動部企業托育補助涵蓋新建托兒設施，包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心。依相關法規，包括「兒童及少年福利機構設置標準」、「幼兒及其分班基本設施設備標準」，原則上均以地面樓層一樓至三樓為限，坪數亦有相關規定，北市勞動局坦言，北市的事業單位多坐落集合式商辦大樓，樓層限制等往往就面臨「先天障礙」，多以提供津貼或與托育機構簽約為主。

新北、桃園、台中、台南等勞動、勞工局也普遍觀察，法規限制、後續營運壓力為企業設幼兒園的最大挑戰。新北勞工局長陳瑞嘉說，事業單位恐因場地取得不易、員工托育需求不足或分散、缺乏專業經營能力，及設置與營運成本較高卡關。

桃園一家科技廠原構想在廠區設置幼兒園，但評估廠區有車輛進出，擔心小孩在戶外活動會有安全疑慮而作罷，也有企業想設托嬰中心，但因空間位處地下室，不符法規要求。台中市也有企業評估設置幼兒園，不包含土地取得成本、硬體設備，建物本身就要花逾一千五百萬元，費用過高。

台南市勞工局也提到，過去包括位在柳營科技工業園區的光洋科、商用車燈大廠璨揚等企業，也曾評估設置附設幼兒園，最終多受限土地使用分區、建物用途等中央法規，難以推動，此類問題牽涉中央法令，並非地方政府單方面即可解決。

南市勞工局還表示，不少家長也反映，企業附設幼兒園未必比住家附近幼兒園方便，需考量接送動線、上下班時間及家庭照顧需求等因素；企業是否設置幼兒園，關鍵仍在於員工需求與長期營運可行性，而非單純提高獎勵金額即可解決。

高雄市有卅六家企業、共設立四十二所員工托兒設施，今年預計再增一所。部分企業雖未設有托兒設施，但透過與園所簽約合作協助員工托育，推動友善職場育兒環境。

桃園中小企業協會理事長蔡易潔表示，政府補助中小企業自設哺乳室或托育空間方向錯誤，且現在ＡＩ普及、缺工嚴重，多數中小企業內鮮少有員工同時處於生育狀態；自家公司也曾設哺乳室，但三年下來沒有員工懷孕，空間淪為雜物間，冰箱也沒人用，徒增成本。

她直言，企業挪出廠區空間成本極高，建議政府應在科學、工業區內設置專職托育單位並給予補助，比照早年龍潭渴望園區模式導入公辦托育與小學。哺乳則可改與超商合作，由企業補貼員工將母乳暫存於鄰近超商，下班再領取，比閒置一整台冰箱更務實。（記者張裕珍、朱冠諭、林麗玉、葉德正、余采瀅、萬于甄、郭韋綺）

托育 勞動部 托嬰

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