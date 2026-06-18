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專家領遊眾神之國 解密不丹「面具」盛典

聯合報／ 本報訊

從辛布安縵，循著宗教、王室與山谷文明的脈絡，走進不丹靈魂深處。恭逢其盛戒楚節慶典，有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威引路，為旅人解碼，看懂面具舞的象徵語彙。從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，透過專家帶領，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶；安排典藏級三品牌頂級旅宿：辛布首家度假飯店安縵、普納卡河谷深處獨棟別墅Pemako、因梁朝偉劉嘉玲的世紀婚禮而聲名大噪的帕羅COMO Uma。

有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」九天七夜旅程，九月十七日至廿五日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

劉嘉玲 梁朝偉 觀光

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缺長照資源 中高階主管照顧離職

中華家庭照顧者關懷總會曾調查，企業內約一成員工有長照需求，愈來愈多中高階主管面臨照顧問題，衍生「照顧離職」現象。家總與卅家中小企業合作推動友善職場計畫，多數企業提供彈性上下班、遠距工作等措施，並轉介政府長照資源，協助員工長照「喘息」。

設長照中心 企業面臨多重挑戰

企業若能兼顧長照需求，可減輕員工不少生活壓力。但目前國內企業或機關支持員工，多聚焦在育兒層面，少有成立日照或長照機構，學者認為，長照機構設立門檻較高，加上照服人員人力不足，涉及法規、人力、風險管理及財務永續等多重挑戰。

安員工心 工研院設日照中心

長照壓力蔓延職場，新竹科學園區員工平均四十歲，正處於上有老、下有小的「三明治世代」，白天全力拚工作，下班後則要趕赴另一個照顧戰場。工研院為減輕員工的「長照焦慮」，將利用舊宿舍改建成立日間照顧中心，預計明年啟用，協助員工安心顧老不離職。

企業設幼兒園 化解接送難題

陸續有企業、機關自設托兒設施，方便員工就近托育、接送孩子，有家長很有感「一下班就能接到孩子」，不用再趕下班，塞在車陣中心急如焚。教保團體則盼政府補助硬體設施之餘，也要留住托育專業人才，建立永續托育制度。

「下雪了」舞台劇 端午台中登場

榮獲多項國際大獎、全球巡演超過卅年的經典舞台劇「下雪了」（Slava's Snowshow）上周末於高雄衛武營國家歌劇院盛大首演，不僅以充滿想像力與詩意的舞台魅力征服南台灣的觀眾，更在演出現場掀起陣陣歡笑。台中、台北場最後票券搶售中，邀請大朋友小朋友一同走進劇場，在盛夏時節感受一場如夢似幻的暴雪。

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