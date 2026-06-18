專家領遊眾神之國 解密不丹「面具」盛典

榮獲多項國際大獎、全球巡演超過卅年的經典舞台劇「下雪了」（Slava's Snowshow）上周末於高雄衛武營國家歌劇院盛大首演，不僅以充滿想像力與詩意的舞台魅力征服南台灣的觀眾，更在演出現場掀起陣陣歡笑。台中、台北場最後票券搶售中，邀請大朋友小朋友一同走進劇場，在盛夏時節感受一場如夢似幻的暴雪。

2026-06-18 00:00