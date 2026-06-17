碳費補助辦法明開研商會 環團：不該浮濫補助

碳費制度今年正式收費，首度收取的碳費約49.7億元。環團表示，日前環境部預告「溫室氣體減量技術及氣候變遷調適補助辦法」，明將召開草案研商會，但目前的補助辦法沒有明文禁止碳費徵收對象作為補助對象，有可能發生碳費回頭補助汙染者的爭議，許多企業的減碳措施只要碳價提高就能驅動企業自行投資，根本不需要政府補助，建議政府須更集中策略性地擇案，不該浮濫補助。

環境權保障基金會主任湯琳翔認為，該補助辦法參考歐盟創新基金（EU Innovation Fund），希望透過政府資金的補助，協助事業與學研機構能夠有先期資金，勇於投入產業減碳技術的投資或研究，但目前的辦法沒有明文禁止碳費徵收對象作為補助對象，有可能發生碳費回頭補助汙染者的爭議。

另外，補助辦法僅寬鬆地匡列7大減碳補助項目，沒有規範項目的評選標準，這可能導致某些企業提出前瞻性、創新程度都不高，甚至是企業能力範圍內本來就可達成的補助申請案，讓這類補助案通過顯然效益有限，浪費資源。應參考歐盟創新基金，其明確規範會根據申請案的減碳效益、創新程度、專案成熟度、可複製性、成本效益來做評選，目前環境部的補助辦法卻未見相關評選標準的規定。

湯琳翔強調，台灣碳費費率過低導致碳費收入有限，溫管基金用於補助的額度僅有約20億元，相較於歐盟創新基金的小型補助案一案約為250萬到750萬歐元（約9000萬到2.7億台幣），1年總額約為1億歐元。大型補助案則更是每案在1億歐元以上，去年歐盟創新基金針對61個專案提供總計29億歐元的資金。相較起來台灣碳費資源很有限，建議政府必須更集中策略性地擇案補助，不該浮濫補助。

此外，從企業提案自主減量計畫的情況來看，許多企業的減碳措施只要碳價提高就能驅動企業自行投資，根本不需要政府補助。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，補助辦法並未包含中央部會與縣市政府的補助規範與標準，建議補助中央或地方機關的減量或調適，因其公益性質更強，應該優先補助已經列在中央的溫室氣體減量或調適行動方案，或縣市政府溫室氣體減量或調適的執行方案內的項目，避免補助未經事前詳細規畫的項目。

林雨璇建議，在設定補助中央部會或地方政府的補助條件上，除了減碳量或調適目標等指標之外，可以參考加州碳交易收入將35%用於支持弱勢及低收入社區的專案，鼓勵縣市政府提出補助項目時加入專案對轄區內弱勢群體的支持，也符合碳費的公正轉型用途。