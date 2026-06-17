咕嚕咕嚕消暑？洗腎男灌青草茶「鉀離子超標」 醫點名4種人別亂喝

隨著夏季氣溫持續飆高，許多民眾習慣飲用傳統的青草茶來消暑、退火。然而，亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任醫師近日在臉書粉專發文警告，一名洗腎多年的男子因為誤信「草藥是天然的無害物質」，在炎夏灌了幾杯青草茶想解熱，結果回診抽血時，才驚覺體內的鉀離子已嚴重超標。

林軒任醫師解釋，青草茶在民間又被稱作「百草茶」，這意味著它並沒有固定的公式配方，每家青草店熬煮的藥材都不盡相同。不過，市面上常見的固定班底大多離不開仙草、薄荷、咸豐草、魚腥草、鳳尾草以及車前草等植物。

這類草本植物的共同特性就是「性偏寒涼」且「極具利尿效果」。以車前草為例，在傳統中藥學中，其種子與全草本來就是用來「滲濕利尿」的藥材，專治身體水腫與小便不利。因此，一般人在嘴破上火、大汗淋漓時，喝下一小杯青草茶，確實會因為利尿與寒涼特性而感到身體清爽、通體舒暢。

然而，這看似天然的飲品，對腎功能不全的患者來說卻是劇毒。林軒任醫師點出， 青草的根、莖、葉等部位礦物質含量極高，其中又以「鉀」最具代表性。科學研究證實，某些草本汁液或茶飲所含有的高濃度鉀離子，足以讓腎功能不良的患者迅速發展成危險的「高血鉀症」。此外，青草茶具備利尿成分，這等於是在強迫本就受損的腎臟「超時加班排水」，在極度緊繃的狀態下，極易徹底擾亂體內脆弱的鈉、鉀離子平衡。

慢性腎臟病患的腎臟之所以脆弱，是因為其血流量大、代謝活躍，且會在腎小管將過濾後的物質重新濃縮回收，這會導致有害或過量的成分在細胞內越積越濃。此時若灌下一大杯青草茶，大量的鉀離子排不出去而在血液中堆積，利尿效果又讓腎臟更虛弱，高血鉀症便會悄悄上身。醫師警告，血液中的鉀一旦過高，會直接干擾心臟的跳動節律，輕則引發嚴重的心律不整，重則可能導致心臟突然停止跳動。

林軒任醫師最後提醒，腎功能完全正常的健康成年人，在夏天偶爾飲用一小杯（約 200 至 250 毫升）的青草茶消暑並無大礙，但切勿將其當作白開水天天豪飲。