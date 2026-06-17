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排碳大戶自主減量計畫 2030年前節電量約一座台北市

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會。記者黃義書／攝影

我國碳費自去年正式開徵後，年排放量達2.5萬公噸的大型企業可透過申請「自主減量計畫」爭取優惠費率，根據環境部統計，2025年自主減量計畫書申請經審查通過有402廠。環境部今表示，透過自主減量計畫的2511項措施，估計2025年至2030年累計減碳量約1.14億噸，累積節電量達151.4億度，等同省下將近1座台北市的年用電量。

我國碳費自2025年正式開徵，依碳費收費辦法規定，碳費徵收對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的事業，並於本月起開始收費。

環境部今舉辦業務說明會，氣候變遷署表示，環境部已核定自主減量計畫，有402廠通過審查，計2511項減量措施，預計到2030年每年可減碳約4520萬噸，2025年至2030年累計減碳量約1.14億噸。

氣候署進一步指出，其中節電是減碳的重要來源，2025年至2030年累積節電量達151.4億度，可以省下將近1座台北市的年用電量，2030年單年節電量則約41.8億度。

此外，2030年前減量設備投資總額約7381.7億，可帶動的產業鏈訂單約1兆1325億，帶動的附加價值3708億，帶動的工作需求人數約14.5萬人。

環境部 減碳 碳費

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