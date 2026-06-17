豪雨農損8千多萬元 落花生損失逾1700萬元最多

農業部今天統計，8日起豪雨造成農業災情，農損已達新台幣8289萬元，其中以落花生損失1781萬元最多。

農業部發布新聞稿，8日起豪雨影響，造成農業災情，農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失8289萬元。

農產損失部分，農業部估計金額8277萬元，農作物被害面積2410公頃，被害程度18%，換算無收穫面積424公頃，受損作物主要為落花生，被害面積591公頃，損害程度21%，換算無收穫面積124公頃，損失金額1781萬元，其次為木瓜損失約1050萬元、一期水稻923萬元、西瓜727萬元、芋頭520萬元。

農業部統計縣市受損情形，以屏東縣損失3265萬元（占39%）最多，其是雲林縣2134萬元（占26%）、台南市14 46萬元（占17%）；另林產損失3萬元，主要是林木受損；民間設施損失9萬元，主因水平棚架網室受損。

農業部針對已達救助標準的受害農產及產區，公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目。