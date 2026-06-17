快訊

台積電蟬聯繳稅王！營所稅近2千億元「成長逾5成 」 第二名是這公司

午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨農損8千多萬元 落花生損失逾1700萬元最多

中央社／ 台北17日電

農業部今天統計，8日起豪雨造成農業災情，農損已達新台幣8289萬元，其中以落花生損失1781萬元最多。

農業部發布新聞稿，8日起豪雨影響，造成農業災情，農糧署與林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，到今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失8289萬元。

農產損失部分，農業部估計金額8277萬元，農作物被害面積2410公頃，被害程度18%，換算無收穫面積424公頃，受損作物主要為落花生，被害面積591公頃，損害程度21%，換算無收穫面積124公頃，損失金額1781萬元，其次為木瓜損失約1050萬元、一期水稻923萬元、西瓜727萬元、芋頭520萬元。

農業部統計縣市受損情形，以屏東縣損失3265萬元（占39%）最多，其是雲林縣2134萬元（占26%）、台南市14 46萬元（占17%）；另林產損失3萬元，主要是林木受損；民間設施損失9萬元，主因水平棚架網室受損。

農業部針對已達救助標準的受害農產及產區，公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目。

農業部 豪雨

延伸閱讀

連日多雨釀屏東農損累計近3000萬元 木瓜、芋頭、茄子、苦瓜最慘

雲林花生納災損補助 養殖戶搶救文蛤…屏東26項農損近3000萬

採收前遇暴雨彰化花生大發芽 王惠美喊中央救農民

台南北門潟湖布袋蓮之亂 林俊憲要求加速清除爭取救助

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

全台首座5G AI主題樂園亮相！資策會攜手義大推5D沉浸體驗

資策會數轉院結合網通業者，成功協助南台灣觀光地標義大遊樂世界重構營運流程，轉型為全台首座5G AI主題樂園，並於17日舉辦智慧娛樂升級成果發表會。

午後雷雨狂炸快結束！太平洋高壓西伸 端午期間颱風有望生成

午後大雷雨狂炸，氣象署針對北北基及南投地區發布豪雨特報，同時針對宜蘭縣及新北市發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至17時21分止。氣象署預估，這樣的劇烈天氣週六後會逐漸趨緩，端午連假後由於太平洋高壓西伸，各地天氣逐漸回穩，不過連假期間，關島附近海面上有機會生成今年第七號颱風「米克拉」。

都市林倍增等讓未來廢木材大增 環境部推廢木材轉生物炭兼具循環淨零

立法院日前三讀通過「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」修正草案，環境部今舉辦業務說明會，說明循環雙法後續推動方向，其中因應國家都市林倍增計畫及農業發展需求，將推廣生物炭高值化利用的生物炭（Biochar）技術，透過缺氧熱裂解程序將碳固定於炭體中，不僅可延長碳封存時間，也可應用於土壤改良、環境淨化及循環農業等領域，兼具資源循環與淨零減碳效益。

影/彭啓明：減少企業「碳排」成本 制定反漂綠指引

環境部長彭啓明、氣候變遷署長蔡玲儀、資源循環署長賴瑩瑩、綜合規畫司長洪淑幸，下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，就近期各項重要環保新制與施政進度，向外界報告各領域推動成果。

防堵民間引用永續獎項不當漂綠 環境部年底前研訂「反漂綠指引」

針對坊間氾濫且收費高昂的ESG獎項與顧問服務，不當引用永續獎項、誇大局部績效而引發漂綠疑慮，環境部預計於今年底前訂定反漂綠指引，建構透明且具公信力的綠色生態系，引導企業落實真實減碳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。