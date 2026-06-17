中部以北18日午後防大雨 端午連假高溫來襲

氣象署表示，明天午後中部以北防局部大雨。19日起端午連假太平洋高壓增強，各地轉為晴朗炎熱，20至22日為未來一週最熱期間，大台北、中南部及花東防局部攝氏36度以上高溫。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天各地大多為多雲到晴，清晨南部地區有零星短暫陣雨；午後中部以北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區可能有局部大雨發生。

劉沛滕表示，19日起太平洋高壓逐漸增強，各地轉為高溫炎熱的型態，預估在24日之前各地大多為晴到多雲，午後宜蘭地區及各地山區有零星短暫雷陣雨。

劉沛滕指出，觀察有一波鋒面在25日逐漸接近台灣北部海面，同時西南風也會逐漸增強，可能在6月底仍有一波降雨，但降雨的範圍、強度仍有不確定性，需再觀察。

另外，劉沛滕說，目前資料顯示，本週末在關島附近海面會有熱帶系統逐漸成型，不過由於在往琉球群島移動的過程中，環境並不適合其發展，因此是否會增強為颱風仍待觀察；此熱帶系統距台遙遠，影響台灣的機會不高。

氣溫方面，劉沛滕提到，明天各地高溫約32至34度，其中花東縱谷可能有局部36度以上高溫；19日各地高溫略升為33至35度，20至22日是未來一週最熱的期間，大台北、中南部近山區及花東縱谷等地可能都有36度以上高溫。

劉沛滕提醒，20日之前花東縱谷地區都要留意焚風發生；19日之前適逢大潮，沿海低窪地區漲潮時需留意積淹水。