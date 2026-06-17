全台首座5G AI主題樂園亮相！資策會攜手義大推5D沉浸體驗

資策會數轉院結合網通業者，成功協助南台灣觀光地標義大遊樂世界重構營運流程，轉型為全台首座5G AI主題樂園，並於17日舉辦智慧娛樂升級成果發表會。

義大遊樂世界自2010年開幕以來，長期面臨山區網路頻寬不足、傳統設施缺乏個人化互動，以及假日尖峰多語系人才短缺等三大挑戰。資策會團隊透過深度訪談，輔導園區布建覆蓋超過1.5公頃的山區5G專網，徹底解決延遲問題，並驅動三大AI科技應用落地。

在設施體驗方面，人氣設施「5D鬼船」運用影像ReID縫合技術，結合即時AI模型運算與5G即時傳輸，讓遊客能與虛擬角色進行高解析度換臉互動。

此次更全新打造「5D魔幻空間」導入AI沉浸式互動劇場，遊客與親友能即時化身為「AI畫框」中的主角。針對逐年增加的外籍旅客，園區導入智慧化多國語系即時翻譯服務，運用大語言模型支援中、英、日、韓、越、泰、印尼等7國語言，使客服覆蓋率較導入前提升近六成，有效舒緩第一線人員壓力。

資策會指出，數位轉型的核心不在於技術導入的數量，而在於是否真正回應使用者需求、創造實質體驗價值。本次合作完整體現資策會在數位轉型顧問方法論、數據分析與系統開發的整合能力，引導樂園進化為智慧化、沉浸化的AI體驗場域。

這場以用戶體驗為核心的轉型，目前已交出遊客滿意度突破九成、外籍旅客回訪率顯著上升的成績。資策會進一步表示，本次採用「模組化設計」架構，協助義大建立起可對外輸出的智慧樂園商業模式，未來生成式AI互動模組均可延伸複製至國內外其他遊樂場域，秉持與民興利的精神，為台灣智慧觀光產業創造更廣泛的商業價值。