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瘋世足「腳癢」踢球 醫提醒運動傷害前5名

中央社／ 台北17日電

全球瘋世足，看了「腳癢」想上場踢球，當心熱血不成反而運動傷害，醫師指出，踢足球最常受傷部位，第1名是大腿肌肉拉傷，第2名是腳踝扭傷，第3到第5名都跟膝蓋軟骨有關。

振興醫院復健醫學部運動復健科主任陳建成今天透過新聞稿指出，足球是不停活動的運動，也是挑戰人體極限的運動，其他運動是用身體下盤來穩固，或是有東西攻擊頭部時會用手去擋，但足球完全不能用手，是它困難也是精彩之處。

踢足球最常傷及膝蓋，陳建成表示，但在廣義的排名上，最常受傷部位第1名是大腿肌肉拉傷，第2名是腳踝扭傷，第3到第5名都是膝蓋軟骨受傷，包括骨軟骨、半月軟骨、前十字韌帶及後十字韌帶。

陳建成說，膝蓋關節主要由三塊骨頭組成，髕骨在膝蓋上層，中間有兩個半月軟骨，與下方的骨軟骨在人體跑跳時互相摩擦，有吸震效果，運動時，膝蓋內側的側韌帶、半月軟骨跟前十字韌帶常會一起受傷，稱為「不快樂三兄弟」（unhappy triad）。

值得注意的是，足球有些高難度動作，雖然讓人看得過癮，卻潛藏受傷風險，陳建成警告，例如帥氣的倒掛金勾，若著地動作不慎，可能傷及尾椎，頭槌也可能造成腦震盪。

踢球後，如何緩解運動後痠痛。陳建成建議，補充電解質飲品、泡冷水再泡溫水、將雙腳舉高倚靠牆面，對運動後的痠痛都有效；筋肉疲勞、乳酸堆積時，可使用熱敷、按摩、拉筋來放鬆，若是運動強度較強，可能造成肌肉肌腱慢性發炎，急性期可先冰敷48小時，再使用三溫暖療法，先熱敷10分鐘、冰敷7至10分鐘，最後用溫敷做結束。

陳建成提醒，坊間針對運動傷害有所謂的「放血」療法，這種說法其實沒有學理根據，且不太可能放出關節裡面之內出血，比較有科學根據的方式是刮痧，刮的過程中可帶動皮下組織液或淋巴液引流，可舒緩肌肉疲勞。

肌肉 足球

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