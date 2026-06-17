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午後雷雨狂炸快結束 端午連假天氣曝光「恐生成今年第7號颱風」

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午後雷雨狂炸快結束！太平洋高壓西伸 端午期間颱風有望生成

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
端午連假期間主要受到太平洋高壓影響，天氣較悶熱。圖／中央氣象署提供
端午連假期間主要受到太平洋高壓影響，天氣較悶熱。圖／中央氣象署提供

午後大雷雨狂炸，氣象署針對北北基及南投地區發布豪雨特報，同時針對宜蘭縣及新北市發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至17時21分止。氣象署預估，這樣的劇烈天氣週六後會逐漸趨緩，端午連假後由於太平洋高壓西伸，各地天氣逐漸回穩，不過連假期間，關島附近海面上有機會生成今年第七號颱風「米克拉」。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，明日隨著鋒面北抬遠離、以西南風帶來水氣為主。除中南部地區清晨仍有零星短暫陣雨外，各地降雨以午後雷陣雨機率為主，但雨區會較今日縮小，中部以北山區仍有午後雷陣雨及局部大雨發生可能，花東地區則相對多雲到晴，但台東地區要留意局部焚風。

劉沛滕表示，端午連假後一直到下週三，隨著太平洋高壓增強西伸，天氣更穩定，各地以午後少部分局部降雨為主。週六後大台北地區午後雷陣雨機率低，只剩少部分山區宜蘭地區會有零星陣雨。

劉沛滕指出，周四開始少了水氣，北部高溫回升到35度至36度，大台北地區相對悶熱。中南部由於仍有西南風帶來的水氣，溫度還不會上升的這麼快。

不過遠處目前有低壓雲系正在發展，最快週日可能形成熱帶性低氣壓、連假期間有可能在關島附近海面成颱。主流預報顯示，颱風將會往琉球群島東方海面走，接近台灣機率低，不過由於還有一段時間，預報上仍存在不確定性。

端午節 颱風 氣象署

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