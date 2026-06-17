都市林倍增等讓未來廢木材大增 環境部推廢木材轉生物炭兼具循環淨零

立法院日前三讀通過「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」修正草案，環境部今舉辦業務說明會，說明循環雙法後續推動方向，其中因應國家都市林倍增計畫及農業發展需求，將推廣生物炭高值化利用的生物炭（Biochar）技術，透過缺氧熱裂解程序將碳固定於炭體中，不僅可延長碳封存時間，也可應用於土壤改良、環境淨化及循環農業等領域，兼具資源循環與淨零減碳效益。

在今年4月30日的國家氣候變遷對策委員會中，經賴清德總統裁示，委員會正式宣告啟動「國家級氣候調適綠蔭倍增計畫」，目標透過都市林木增種實質降溫，減緩熱浪對公共健康的威脅，撐起國人遮蔭的保護傘。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，目前全國每年總產出約134萬噸的木質廢棄物，農業剩餘木材利用率可達9成以上，不過民生修剪枝與廢家具利用率才將近6成，因為街道樹修剪枝常含雜質、回收拆解成本極高，目前仍有廢木材直接送進焚化爐，不僅浪費資源，更增加溫室氣體排放。

賴瑩瑩指出，因應都市林倍增計畫，未來民生剪枝與廢木材的量也會隨之增加，面對都市林倍增及農業發展需求，循環署積極推動木質資源高值化利用，未來將推廣廢木材轉製生物炭（Biochar）技術，透過缺氧熱裂解程序將碳固定於炭體中，不僅可延長碳封存時間，也可應用於土壤改良、環境淨化及循環農業等領域，兼具資源循環與淨零減碳效益。

另為落實循環經濟理念，循環署也已規畫推動「循環標誌」制度，鼓勵企業提升產品循環性及再生材料使用比例，並透過資訊揭露與數位追蹤機制，提高產品循環資訊透明度，協助消費者及供應鏈辨識循環產品，建立市場信任機制。同時將結合綠色台灣品牌（gMIT）推動策略，鼓勵使用國內再生材料及在地循環供應鏈，提升我國循環產業競爭力。