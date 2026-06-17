快訊

飛太低釀禍？花蓮空軍基地戰機降落傳巨響 疑起落架撞路燈畫面曝光

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

聽新聞
0:00 / 0:00

iPASS MONEY App升級 攜手yoxi拓生活服務版圖 強化轉帳、支付體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一卡通公司宣布旗下電子支付服務iPASS MONEY App多項功能升級。涵蓋首頁介面改版、跨界生活服務整合、支付功能擴充及用戶體驗優化等面向，打造全方位數位生活平台。

此次改版針對App首頁進行全面優化，設計符合使用習慣的介面，新增更多生活服務項目，讓用戶能更快速找到所需功能，無論是轉帳、繳費、乘車、支付或生活消費服務，透過App輕鬆完成，提升使用便利性與整體體驗。

一卡通並宣布攜手yoxi計程車叫車平台展開跨界合作，首頁新增yoxi服務入口，用戶可透過首頁一鍵連結開啟yoxi App完成叫車服務，支付服務延伸至交通移動場景，雙方並推出促銷活動。

iPASS MONEY也同步升級商家查找功能，新增支援LBS定位服務的新地圖模式，用戶可透過即時定位快速搜尋鄰近TWQR支付商家，提升使用便利性。iPASS MONEY特別優化TWQR掃碼繳納信用卡費介面，增列顯示合作銀行選項，引導民眾掃碼繳納信用卡費，便利民眾多元且便利的繳費選擇。於7-ELEVEN導入會員綁定、發票手機載具及QR付款碼三碼合一服務，自6月24日起，消費者完成會員綁定後，於7-ELEVEN結帳時僅需出示單一付款QR碼或條碼，即可同步完成OPENPOINT集點、儲存雲端發票及付款交易。

針對高頻使用的轉帳服務，一卡通公司也新增好友轉帳搜尋及暱稱修改功能，用戶可更快速找到常用轉帳對象，並依個人需求設定辨識度更高的好友名稱，讓轉帳操作更直覺、更有效率。

一卡通

延伸閱讀

AI 版支付寶亮相 陸人機交互入口爭奪戰開打

AI成交易主體腳步近了 陸「AI版支付寶」正式發布

智慧經營／全盈+PAY總經理劉美玲 普惠金融 創新3D價值

Visa攜手台灣大哥大布局AI代理商務 啟動全台首個 AI 商務試點

相關新聞

毛豆、黃豆、黑豆是同家族？ 尤其它被譽為田裡長出的肉

毛豆、黃豆、黑豆，「其實都屬於大豆家族」，農業部表示，只是因為品種不同，或採收時期不同。在營養特色、風味與料理應用上各有魅力。

午後雷雨狂炸快結束！太平洋高壓西伸 端午期間颱風有望生成

午後大雷雨狂炸，氣象署針對北北基及南投地區發布豪雨特報，同時針對宜蘭縣及新北市發布大雷雨即時訊息，預估持續時間至17時21分止。氣象署預估，這樣的劇烈天氣週六後會逐漸趨緩，端午連假後由於太平洋高壓西伸，各地天氣逐漸回穩，不過連假期間，關島附近海面上有機會生成今年第七號颱風「米克拉」。

都市林倍增等讓未來廢木材大增 環境部推廢木材轉生物炭兼具循環淨零

立法院日前三讀通過「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」修正草案，環境部今舉辦業務說明會，說明循環雙法後續推動方向，其中因應國家都市林倍增計畫及農業發展需求，將推廣生物炭高值化利用的生物炭（Biochar）技術，透過缺氧熱裂解程序將碳固定於炭體中，不僅可延長碳封存時間，也可應用於土壤改良、環境淨化及循環農業等領域，兼具資源循環與淨零減碳效益。

影/彭啓明：減少企業「碳排」成本 制定反漂綠指引

環境部長彭啓明、氣候變遷署長蔡玲儀、資源循環署長賴瑩瑩、綜合規畫司長洪淑幸，下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，就近期各項重要環保新制與施政進度，向外界報告各領域推動成果。

防堵民間引用永續獎項不當漂綠 環境部年底前研訂「反漂綠指引」

針對坊間氾濫且收費高昂的ESG獎項與顧問服務，不當引用永續獎項、誇大局部績效而引發漂綠疑慮，環境部預計於今年底前訂定反漂綠指引，建構透明且具公信力的綠色生態系，引導企業落實真實減碳。

苗警公布端午節交通疏導計畫 台61線20、21日6處路口封閉

端午節6月19日至21日連續假期，苗栗路段計湧現大量人車，警方今天公布交通疏導計畫，其中，台61線竹南路段6處平交路口，20日至21日中午12點至晚上9點封閉管制，提醒用路人注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。