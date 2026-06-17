iPASS MONEY App升級 攜手yoxi拓生活服務版圖 強化轉帳、支付體驗

一卡通公司宣布旗下電子支付服務iPASS MONEY App多項功能升級。涵蓋首頁介面改版、跨界生活服務整合、支付功能擴充及用戶體驗優化等面向，打造全方位數位生活平台。

此次改版針對App首頁進行全面優化，設計符合使用習慣的介面，新增更多生活服務項目，讓用戶能更快速找到所需功能，無論是轉帳、繳費、乘車、支付或生活消費服務，透過App輕鬆完成，提升使用便利性與整體體驗。

一卡通並宣布攜手yoxi計程車叫車平台展開跨界合作，首頁新增yoxi服務入口，用戶可透過首頁一鍵連結開啟yoxi App完成叫車服務，支付服務延伸至交通移動場景，雙方並推出促銷活動。

iPASS MONEY也同步升級商家查找功能，新增支援LBS定位服務的新地圖模式，用戶可透過即時定位快速搜尋鄰近TWQR支付商家，提升使用便利性。iPASS MONEY特別優化TWQR掃碼繳納信用卡費介面，增列顯示合作銀行選項，引導民眾掃碼繳納信用卡費，便利民眾多元且便利的繳費選擇。於7-ELEVEN導入會員綁定、發票手機載具及QR付款碼三碼合一服務，自6月24日起，消費者完成會員綁定後，於7-ELEVEN結帳時僅需出示單一付款QR碼或條碼，即可同步完成OPENPOINT集點、儲存雲端發票及付款交易。

針對高頻使用的轉帳服務，一卡通公司也新增好友轉帳搜尋及暱稱修改功能，用戶可更快速找到常用轉帳對象，並依個人需求設定辨識度更高的好友名稱，讓轉帳操作更直覺、更有效率。