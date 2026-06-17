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影/彭啓明：減少企業「碳排」成本 制定反漂綠指引

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
環境部長彭啓明（右二）、氣候變遷署長蔡玲儀（右一）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、綜合規畫司長洪淑幸（左一），下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，就近期各項重要環保新制與施政進度，向外界報告各領域推動成果。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明（右二）、氣候變遷署長蔡玲儀（右一）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、綜合規畫司長洪淑幸（左一），下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，就近期各項重要環保新制與施政進度，向外界報告各領域推動成果。記者黃義書／攝影

環境部彭啓明、氣候變遷署長蔡玲儀、資源循環署長賴瑩瑩、綜合規畫司長洪淑幸，下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，就近期各項重要環保新制與施政進度，向外界報告各領域推動成果。

會議開始彭啓明致詞時表示，上任之前就知道有兩件事很重要，一個是碳費。碳費收了，沒想到我們跟我同仁用大數據的分析，還有更好的成果出來。接著會與金管會來針對企業減輕負擔提出一套對策，已經跟金管會開始啟動協商，希望未來這幾個月可以公布。彭啓明表示，我們要「反漂綠」，讓企業減少不必要的漂綠的成本的負擔。

彭啓明表示，雙法（資源循環推動法、廢棄物清理法）通過，對環境部來說的話是一個很大的事情。此法改變了循環署跟環管署，他們的業務重新去做思考、去做調整。我們內部的討論也會開始在啟動。彭啓明接著表示，另外一個是環保標章。現在環保標章會跟國際做連結，環保標章不只在台灣做，還可以打國際盃。

資源循環署指出循環雙法「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」日前立法院三讀通過，在法案通過後，將進一步建立從產品設計、生產、使用到回收再利用的全生命週期管理制度，引導產業從源頭導入循環理念，減少資源浪費，提升再生材料使用比例，讓產品在完成使用使命後，仍能持續回到產業鏈中循環利用。為落實循環經濟理念，資源循環署也規劃推動「循環標誌」制度，鼓勵企業提升產品循環性及再生材料使用比例。

綜合規劃司指出，為加速我國綠色產品鏈結全球綠色消費市場，落實2050淨零目標。今年將透過全球環保標章網路組織(GEN)，率先與日本「生態標章(Eco Mark)」 相互承認，並規劃與美國全球電子產品委員會(Global Electronics Council, GEC)簽署標章合作瞭解備忘錄，讓美日雙軌合作案同步推進，象徵我國環保標章正式從國內綠色消費識別，躍升為通行國際綠色市場的通行證。

氣候變遷署指，為減輕企業申報負擔並順應歐盟永續綜合套案(EU Omnibus I) 放緩與簡化趨勢，環境部與金管會展開跨部會協商，將調和盤規範、合作建置範疇三碳排放係數，以避免企業重工並降低成本。此外，針對坊間氾濫且收費高昂的ESG獎項與顧問服務，環境部預計於115 年底前訂定「反漂綠」指引，建構透明且具公信力的綠色生態系，引導企業落實真實減碳。

環境部長彭啓明下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，彭啓明表示，上任之前就知道有兩件事很重要，一個是碳費。碳費收了，沒想到我們跟我同仁用大數據的分析，還有更好的成果出來。接著會與金管會來針對企業減輕負擔提出一套對策，已經跟金管會開始啟動協商，希望未來這幾個月可以公布。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明下午出席環境部舉行「彭啓明部長客廳茶會」端午交流記者會，彭啓明表示，上任之前就知道有兩件事很重要，一個是碳費。碳費收了，沒想到我們跟我同仁用大數據的分析，還有更好的成果出來。接著會與金管會來針對企業減輕負擔提出一套對策，已經跟金管會開始啟動協商，希望未來這幾個月可以公布。記者黃義書／攝影

彭啓明 環境部

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