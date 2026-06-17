防堵民間引用永續獎項不當漂綠 環境部年底前研訂「反漂綠指引」

針對坊間氾濫且收費高昂的ESG獎項與顧問服務，不當引用永續獎項、誇大局部績效而引發漂綠疑慮，環境部預計於今年底前訂定反漂綠指引，建構透明且具公信力的綠色生態系，引導企業落實真實減碳。

國內部分事業不當引用永續獎項、誇大局部績效而引發漂綠疑慮，例如誇大局部成果為整體永續表現；使用「淨零、碳中和、永續」等術語但缺乏說明；ESG評級、獎項或標章被直接作為績效證明，或是評選機制、利益關係及違規紀錄揭露不足。

環境部氣候變遷署指出，將參考歐美最新趨勢，如禁止未經驗證標章、要求揭露評比利益關聯、聲明須具備證據等，訂定「企業使用永續獎項與永續標章之反漂綠指引」，引導台灣由「鼓勵揭露」轉向「管制宣稱」，防範誤導消費者與投資人。

該指引其中1項核心原則即揭露重大限制與負面事件，例如有企業獲得永續獎項，但部分嚴重工安等事件卻未被揭露，是否應該被認定應取消獎項？氣候署補充，該指引核心在於規範事業於廣告、報告書或商品銷售中的使用行為，必須符合真實有效、範圍相稱、禁止模糊三大原則。同時，評鑑單位亦應遵循完整揭露評選基準、揭露與事業間的利益關係、考量重大負面違規事件並善盡調查責任等原則。

環境部長彭啓明進一步指出，多數國家仍是使用指引方式，只有少數國家使用法律，這部分會再研商，但初步方向就是以指引方式進行，希望市場會自動對齊，再次鼓勵企業不要漂綠，真正去落實減碳。

另為減輕企業申報負擔並順應歐盟永續綜合套案（EU Omnibus I）放緩與簡化趨勢，環境部與金管會展開跨部會協商，將調和盤查規範、合作建置範疇三（指企業其他非直接碳排）碳排放係數，以避免企業重工並降低成本。其中「半導體」與「電子零組件製造業」出口金額占比高，配合全球供應鏈需求，將優先規畫建置相關係數。

氣候署表示，金管會於2025年底已公布上市櫃公司分3階段接軌國際會計準則（IFRS）永續揭露準則，針對第三階段（實收資本額未達50億元）的企業，自2028年起適用該準則編製永續財務資訊，並於2029年起申報。

氣候署表示，為解決兩部會盤查規定不一所導致的重工問題，金管會除允許直接引用環境部列管事業的範疇一、二查驗結果外，金管會也將範疇一、二的確信（委託獨立第三方機構查驗）申報期限放寬最遲至每年10月底，藉由申報期程的一致化，免除重複查驗的成本負擔。